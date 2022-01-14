Лавинный рост начнется через неделю: какой будет новая волна коронавируса в России

На этой неделе россияне вышли на работу и учебу с новогодних каникул. И такое ощущение, что коронавирус тоже вернулся отдохнувшим — уже несколько дней растет статистика заболеваемости, прежде державшаяся на одном уровне. В праздничные дни ежедневное число новых случаев заболевания падало до 15–16 тысяч, то вчера уже снова выявили больше 21 тысячи зараженных. Власти считают, что это не предел: на днях Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Мы изучили статистику и поговорили со специалистами, чтобы понять, как на ковид повлияли праздники и чего ждать от новой волны коронавируса.
Какой будет новая волна?
На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки может достигать шестизначных чисел. Для сравнения: в предыдущую волну ковида в пике выявляли около 40 тысяч случаев.
— Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные, — рассказала она во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. — И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года. Безусловно, надо быть готовыми к такому варианту развития событий.
Другие эксперты считают, что скорее всего ситуация будет развиваться именно в соответствии с этим прогнозом. И хотя текущий рост частично может объясняться коррекцией праздничной статистики, поскольку охват ПЦР-диагностикой снизился в эти дни, есть все шансы, что это начавшаяся фаза умеренного роста.
— Всегда начинается с такой фазы, потом резко количество случаев заражения идет на взлет. Думаю, что лавинообразный рост может начаться уже через неделю-полторы в Москве и Санкт-Петербурге, с небольшой задержкой — в других крупных городах, — говорит иммунолог Николай Крючков.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И
Он считает, что сейчас стоит ждать резкого взлета заболеваемости, через неделю после него будет взлет госпитализаций, тоже выраженный, но не настолько. Связано это со сниженной патогенностью «омикрона» в сравнении с «дельтой».
— Об этом мы пока осторожно говорим. Она действительно снижена, по госпитализации раза в два, но это в странах с высокой иммунизацией, — говорит иммунолог. — В России, я думаю, будет поменьше эффект. Темпы роста госпитализаций будут отставать, но всё равно они будут очень заметны, в итоге будет переполнение больниц, возможно, изменение алгоритмов лечения. Будет еще тяжелее, чем в «дельта»-волну.
Что известно точно, так это то, что нынешний штамм куда быстрее распространяется, чем его предшественники, это признает и сама Анна Попова. По словам Николая Крючкова, заразность уханьского штамма была на уровне 2,6–3 (столько человек заражал один больной), «омикрона» — 11.
— Существующие вакцины слабо его сдерживают, но помогают в отношении снижения тяжести заболевания и смертности, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — В странах, где население хорошо вакцинировано, летальность очень низкая.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
О том, превысит ли число новых случаев ковида сто тысяч в сутки во время наступающей волны, эксперты даже не спорят — превысит. Хотя в официальной статистике это может быть не отражено, поскольку могут быть проблемы с диагностикой, и просто перестанет хватать мощностей массового ПЦР-тестирования.
— Если система будет перегружена — мы получим условное плато или кажущееся замедление роста, — говорит Николай Крючков. — Я думаю, что уровень этот ниже, чем 100 тысяч случаев в день. С этой точки зрения, до ста тысяч может и не дойти, но не потому что это реальное количество — реальное будет больше. То же самое с госпитализациями: если всех среднетяжелых оставлять дома, то какое-то время, недолго, удастся удерживать какое-то количество свободных коек.
Анатолий Альтштейн говорит, что реальные масштабы волны мы так или иначе увидим по количеству смертей.
— Если будут диагностировать плохо, число зараженных будет меньше, но летальность высокая. Она гораздо точнее определяется, чем заболевание, летальные случаи мимо медицины и общества не проходят, — говорит он.
В целом летальность у «омикрона», по словам Николая Крючкова, заметно снизилась, но насколько точно, непонятно. Поэтому пока врачи говорят об этом с осторожностью.
— Минимум раза в четыре по сравнению с «дельтой». Но это в хорошо иммунных популяциях, — говорит иммунолог. — У нас, наверное, тоже эффект будет послабее, но всё равно будет заметно. У нас большая заразность, больше заражается людей с иммунитетом, которые гораздо устойчивей к развитию тяжелых форм заболевания. Думаю, что с учетом всех факторов «омикрон»-волна будет примерно на уровне «дельта»-волны по смертности, может быть, превзойдет ее. Менее вероятно, что она будет меньше по смертности.
Когда это все закончится?
Коронавирусу уже больше двух лет, и почти всё это время мы ждем, когда же он закончится. Помните, когда-то нам обещали, что нужно всего-то посидеть дома неделю? Дальше вы знаете (а если забыли, сколько раз за эти два года нам откладывали сроки победы над коронавирусом, то у нас всё записано в этом материале). В конце прошлого года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения говорил, что в 2022 году можно покончить с пандемией. Но у нас тут как раз новая волна…
— Точного прогноза у меня нет, но что-то вроде шести-семи месяцев обычно занимают эти волны. Я, правда, надеялся бы на то, что она раньше кончится, — говорит Анатолий Альтштейн. — Мы еще не знаем, почему волны кончаются, чем это определяется. Принято считать, что возрастает иммунитет, но на самом деле процент зараженных людей не настолько большой, чтобы рассматривать это только через иммунологию. Я подозреваю, что есть механизмы, которые ограничивают распространение вируса. Не исключено, что он набирает мутации, которые его ослабляют.
У иммунолога подсчеты одновременно и более оптимистичны, и менее. Ближайшая волна, по его словам, сможет стабилизироваться уже в мае, но она будет далеко не последней.
— Когда я в 2020 году говорил, что острая фаза продлится минимум до середины 2022 года — поднимался крик. Теперь понятно, что это оптимистичный прогноз. Я думаю, к маю произойдет фундаментальная стабилизация ситуации, резко упадет летальность, госпитализации, потребность в кислороде, риск попасть на ИВЛ и в реанимацию. Конечно, это еще далеко не ОРВИ, но это резко лучше. Летом, если ничего сверхъестественного не случится, будет некий фон, осенью опять волна, но она будет уже легче по последствиям. Но никаких признаков перехода в сезонную ОРВИ я пока не вижу, думаю, что вся эта история может еще продлиться года три, с обострениями, с периодами ремиссии. Если мы не будем вакцинироваться, предпринимать противоэпидемические меры — тяжелые формы будут возвращаться.
Анатолий Альтштейн говорит, что судьба пандемии в руках человечества. Год назад были разработаны вакцины, они эффективны, если они недостаточно эффективны — их можно модернизировать. Остается только прививаться.
— Мы можем управлять пандемией, для этого нам нужно проиммунизировать человечество и в частности — упрямое население России, — говорит вирусолог. — Сейчас у нас около 50% иммунизировано (по данным федерального оперштаба, коллективный иммунитет сейчас находится на отметке 62,6%. — Прим. ред.), я думаю, это люди, которые и ревакцинироваться будут. Еще 50% — это нелегкая задача. Если человечество с этим не справится, то никто не знает, сколько будет длиться пандемия.
По словам Крючкова, к какой-то сезонной точке равновесия рано или поздно ситуация придет, но коронавирус все равно будет самым злым среди сезонных ОРВИ. И впоследствии сможет снова вызывать пандемии.