Лавинный рост начнется через неделю: какой будет новая волна коронавируса в России

Какой будет новая волна?

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки может достигать шестизначных чисел. Для сравнения: в предыдущую волну ковида в пике выявляли около 40 тысяч случаев.



— Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные, — рассказала она во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. — И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года. Безусловно, надо быть готовыми к такому варианту развития событий.



Другие эксперты считают, что скорее всего ситуация будет развиваться именно в соответствии с этим прогнозом. И хотя текущий рост частично может объясняться коррекцией праздничной статистики, поскольку охват ПЦР-диагностикой снизился в эти дни, есть все шансы, что это начавшаяся фаза умеренного роста.

