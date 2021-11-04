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Сибиряк снял, как спецтехника поливает тротуары в Новосибирске при -10 градусах

На следующее утро образовался каток

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Действие происходит напротив дома <nobr class="_">№ 12</nobr> на Красном проспекте

Действие происходит напротив дома № 12 на Красном проспекте

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На улицах Новосибирска спецтехника поливала тротуары при минусовой температуре. Абсурдная картина попала в объектив пользователя TikTok из Новосибирска Юрия Неганова, выкладывающего видео под ником makkuroyama. Кадры сняты в начале Красного проспекта. По словам автора, термометры в этот момент показывали -10 градусов. Свой ролик Юрий назвал «Феерия идиотизма в Новосибирске».

Новосибирцы довольно активно ведут свои аккаунты в TikTok. В октябре 10-летний мальчик снял для TikTok видео с пистолетом и угрозами в адрес школы. Полицейские творение оценил, а затем изъяли у него игрушку и удалили аккаунт.

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