В Новосибирске 10-летний мальчик снял для «ТикТока» видео с пистолетом и угрозами в адрес школы

Ролик, снятый новосибирским школьником, отсылает к недавнему происшествию в Перми. Утром 20 сентября студент Пермского классического университета 18-летний Тимур Бекмансуров начал стрелять из ружья на территории вуза. До того как стрелка задержали, он убил шесть человек, еще 28 пострадали.

