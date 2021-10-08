В Новосибирске 10-летний мальчик снял для «ТикТока» видео с пистолетом и угрозами в адрес школы

Полиция Новосибирска проверяет школьника из-за видео с пистолетом в «ТикТоке»
6 октября на телефон новосибирской службы 112 пришло сообщение от жителя Перми о том, что в соцсети «ТикТок» появилось видео с мальчиком, который гуляет по коридорам школы, размахивая пистолетом.
К видео был прикреплен комментарий автора «Новосибирск-пятница, ждите», сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Житель Перми, рассказавший о подозрительном видеоролике экстренной службе Новосибирска, подтвердил корреспонденту НГС слова источника и пояснил, что «угрожающих» публикаций в аккаунте школьника было несколько.
— Первый ролик, который я увидел в рекомендациях в «ТикТоке», снят в каком-то помещении, на нем была рука в перчатке и пистолет, на вид настоящий. К видео прикреплена надпись: «Новосибирск-пятница, ждите». Перейдя на аккаунт автора видео, я обнаружил еще четыре, снятых в такой же тематике. На одном из них по школе бегают ребята и подпись к видео: «Этого класса завтра не будет». Еще было видео и со звуком: по голосу автора понятно, что это маленький мальчик, класс 5–6. Из пистолета он стрелял то ли пистонами, то ли чем-то еще. При этом говорил: «Для школы — самое то, подойдет». Лица автора видео не было видно, — рассказал корреспонденту Родион Ш., житель Перми.
Новосибирские полицейские установили личность автора ролика: им оказался
— У школьника изъяли игрушечный пистолет, с которым он и снялся в видео. Сейчас по факту размещения видео в соцсетях проводится проверка, — добавил источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что информацию об инциденте уточнят. На момент публикации ведомство не смогло предоставить комментарий.
Ролик, снятый новосибирским школьником, отсылает к недавнему происшествию в Перми. Утром 20 сентября студент Пермского классического университета