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В пермском университете открыли стрельбу по студентам

Есть пострадавшие, информация о погибших уточняется

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Студенты прыгают из окон, спасаясь от стрельбы

Студенты прыгают из окон, спасаясь от стрельбы

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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Как сообщает 59.RU, неизвестный стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший, он ранен в голову, но в сознании.

По данным СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Он забаррикадировался в одной из аудиторий университета. Со страницы с таким же именем сегодня было утром размещено следующее сообщение:

— Произошедшее не является терактом (по крайней мере, с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. <...> Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября. Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо, в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета. Масштабы университета явно не рассчитаны на одного стрелка, поэтому, если все моментально начнут эвакуацию, а не останутся в корпусах, то возможно выживут. Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждет обычный день, та же рутина, что и всегда. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути.

Пермский университет в соцсетях разместил сообщение с призывом к студентам, которые находятся в здании — оставаться в аудитории, закрывшись изнутри.

СЮЖЕТ

Стрельба в пермском университете

— Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!

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Наши коллеги с портала 59.RU ведут онлайн-трансляцию.

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Пермьстрельба
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