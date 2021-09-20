По данным СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Он забаррикадировался в одной из аудиторий университета. Со страницы с таким же именем сегодня было утром размещено следующее сообщение:

— Произошедшее не является терактом (по крайней мере, с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. <...> Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября. Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо, в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета. Масштабы университета явно не рассчитаны на одного стрелка, поэтому, если все моментально начнут эвакуацию, а не останутся в корпусах, то возможно выживут. Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждет обычный день, та же рутина, что и всегда. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути.