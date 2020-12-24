Кто на джипе поездил — на легковушку не сядет. Почему для сурового Новосибирска подходят только внедорожники

В этом сезоне я впервые пересел на SUV и теперь прекрасно понимаю, почему неуклонно растет спрос на кроссоверы и внедорожники, а на легковушки этот спрос падает. Да это не просто удобно, это мега-удобно. Особенно в таких малоприспособленных для жизни краях, как Новосибирск.

Конечно, основные достоинства таких машин проявляются зимой. Кроссовер обязательно должен быть полноприводным, и дело здесь не в том, чтобы ездить где попало по бездорожью. Вы попробуйте в хороший снегопад проехать по Красному проспекту, сами знаете, как у нас чистят улицы. Снежные валы, наледь под снегом, постоянно буксуешь. Полный привод позволяет уверенно трогаться с места, безопасно ускоряться и перестраиваться, не занимаясь бесконечным шлифованием дороги.

Увеличенный клиренс дает возможность не обращать внимания на глубокую колею, сугробы, бордюры — все это вы будете задевать по минимуму. Многие парковочные места в городе уже безнадежно завалены снегом, встать на такое место смогут только внедорожники — помогут клиренс вкупе с полным приводом.