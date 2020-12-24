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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС

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Кто на джипе поездил — на легковушку не сядет. Почему для сурового Новосибирска подходят только внедорожники

Дмитрий Косенко рассуждает, почему сибиряки все больше предпочитают кроссоверы и внедорожники

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Внедорожник легко преодолевает снежные заносы, которые встречаются в Новосибирске на каждом углу

Внедорожник легко преодолевает снежные заносы, которые встречаются в Новосибирске на каждом углу

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Жители Новосибирска все чаще предпочитают внедорожники

В Новосибирске опять зима — и опять снег, заваленные дороги, проблемы с уборкой сугробов, ругань на несчастную власть. Пешеходам трудно ходить (кому-то даже приходится вставать на лыжи), а автомобилистам сложно ездить — то по льду с места невозможно тронуться, то по двору не проедешь, то сугроб бампером заденешь. В этих условиях многие водители с завистью смотрят на владельцев внедорожников и кроссоверов — на такой машине и не застрянешь, и припаркуешься, где хочешь. Все-таки для сурового Новосибирска джип подходит больше, чем легковушка, это, можно сказать, не роскошь, а необходимость. Почему — рассуждает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

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В этом сезоне я впервые пересел на SUV и теперь прекрасно понимаю, почему неуклонно растет спрос на кроссоверы и внедорожники, а на легковушки этот спрос падает. Да это не просто удобно, это мега-удобно. Особенно в таких малоприспособленных для жизни краях, как Новосибирск.

Конечно, основные достоинства таких машин проявляются зимой. Кроссовер обязательно должен быть полноприводным, и дело здесь не в том, чтобы ездить где попало по бездорожью. Вы попробуйте в хороший снегопад проехать по Красному проспекту, сами знаете, как у нас чистят улицы. Снежные валы, наледь под снегом, постоянно буксуешь. Полный привод позволяет уверенно трогаться с места, безопасно ускоряться и перестраиваться, не занимаясь бесконечным шлифованием дороги.

Увеличенный клиренс дает возможность не обращать внимания на глубокую колею, сугробы, бордюры — все это вы будете задевать по минимуму. Многие парковочные места в городе уже безнадежно завалены снегом, встать на такое место смогут только внедорожники — помогут клиренс вкупе с полным приводом.

Высокая посадка — это прежде всего безопасность. Вы лучше контролируете обстановку, дальше видите дорогу, а значит у вас больше времени для принятия решения в экстренной ситуации. Кроме того, высокая посадка это просто удобно — и для обзора, и для того, чтобы садиться/выходить из автомобиля. Вам не придется на морозе сгибаться в три погибели.

Еще о безопасности — кроссоверы и внедорожники, как правило, обладают бОльшей массой и лучше оснащены системами активной безопасности (дополнительные подушки, система стабилизации). В такой машине чувствуешь себя уверенней и защищенней, меньше вероятность получить тяжелые увечья.

Есть у SUV и достоинства на все времена года. Простор, вместимость, более крепкая подвеска, которая дольше выдержит на наших новосибирских дорогах. Понятно, что все упирается в финансы — не от хорошей жизни многие люди ограничиваются легковушками — хоть не автобус и то ладно. Владея кроссовером, вы будете тратить дополнительные деньги на страховку, топливо, более крупную резину, более дорогую мойку. Впрочем, некоторые запчасти и технические работы стоят на уровне легковушек.

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Считаю, что доля легковушек неуклонно будет снижаться, а значит на дорогах будет все больше безопасных и удобных машин. А вы сейчас на каком автомобиле ездите? Расскажите о нем?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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SUVАвто с пробегомкроссовер
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