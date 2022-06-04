Летний снег выпал в Красноярском крае — фото заснеженных лесов
Синоптики утверждают, что Новосибирскую область снег обойдет стороной
В Красноярском крае с 3 на 4 июня выпал летний снег. Вчера, 3 июня, снег выпал в Томской области. Западно-Сибирский метеоцентр предупреждает, что заморозки в некоторых районах Сибири продлятся до 7 июня.
Как рассказали в NGS24.RU, красноярцы заметили пробрасывающие осадки в некоторых районах города. Также на окрестных дачах, например, на станции Малый Кускун, снег ложится ровным слоем, покрывая кусты и грядки.
Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, Новосибирская область находится в холодной воздушной массе.
— Сейчас опускается уже дополнительный холод. Дожди будут в отдельных районах. Вероятность заморозков очень велика и по области, и по городу, — сообщила Марина Виноградова.
В Новосибирске установилась холодная погода, и в предстоящие выходные точно не потеплеет. Синоптики обнадежили, что града не будет, но заморозков по ночам опасаться всё же стоит. Мы узнали прогноз погоды на ближайшие дни.