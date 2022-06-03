«Града не будет, но заморозки ждем»: в Новосибирск пришел холод — когда потеплеет
Начало июня не радует горожан погодой
В Новосибирске установилась холодная погода и в предстоящие выходные точно не потеплеет. Синоптики обнадежили, что града не будет, но заморозков по ночам опасаться все же стоит.
— Холодная воздушная масса над нами. Сейчас опускается уже дополнительный холод. Дожди будут в отдельных районах. Вероятность заморозков очень велика и по области и по городу, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Синоптики ожидают повышение температуры только с 7 июня. В дневные часы будет +21...+26 градусов.
— К середине следующей недели будет существенный прогрев и повышение температуры, — объяснила специалист. — Града в ближайшие дни не будет. Он бывает при прохождении основного фронта, который имеет контрастную зону — теплую в секторе и холодную в тылу. А сейчас уже всё — холод зашел. Поэтому условий для развития градовых облаков нет.
В Новосибирске 4 июня, в субботу, ожидается местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью будет +2... +3 градусов, в пригороде заморозки до -2... 0 градусов, днем — +11... +13 градусов.
5 июня, в воскресение, в городе будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью температура +3... +5 градусов, в пригороде заморозки до -2... 0 градусов. Днем — +12... +14 градусов.
В понедельник, 6 июня, вероятен местами небольшой дождь, ветер северо-западный 3–8 м/с, днем до 14 м/с. Ночные температуры составят +4... +6 градуса, предполагается без заморозков. Днем ожидается +14... +16 градусов.
В Новосибирской области в ближайшие три дня ночные температуры будут +1...+6 градусов с заморозками до -2...0 градусов. 4 июня днем — +11... +16 градусов, 5 июня — +12... +17 градусов, 6 июня — +14...+19 градусов.
1 июня, в Новосибирске начались грозы, и пошел град. В некоторых частях города он был очень крупный.
В Новосибирскую область вместе со спасительными для урожая проливными дождями пришел холод. А вместе с ним и новая угроза — заморозки и град. Они способны легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения.