«Града не будет, но заморозки ждем»: в Новосибирск пришел холод — когда потеплеет

В Новосибирске установилась холодная погода и в предстоящие выходные точно не потеплеет. Синоптики обнадежили, что града не будет, но заморозков по ночам опасаться все же стоит.



— Холодная воздушная масса над нами. Сейчас опускается уже дополнительный холод. Дожди будут в отдельных районах. Вероятность заморозков очень велика и по области и по городу, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.