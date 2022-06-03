Летний снег выпал в Томской области — ждать ли его в Новосибирске?
Томичи выкладывают фотографии со снегом и делают снеговиков
В Томской области выпал снег. Область оказалась в более холодном воздушном фронте, как пояснила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. В Новосибирской области снег, по данным синоптиков, пойти не должен.
— В Томской области вчера был дождь с мокрым снегом, град, ухудшение видимости. Интенсивность осадков до 4 миллиметров. Это небольшие осадки, местами умеренные, — уточнила Марина Виноградова.
Фотографии со снегом появились в местных соцсетях и телеграм-каналах.
В Томской области с 3 по 7 июня ожидаются заморозки до -3 градусов. То же самое в Кемеровской области. В Новосибирской области синоптики говорят о заморозках до -2 градусов.
Такая погода способна легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения. Как — объясняем вместе с агрономом.