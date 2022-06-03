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Летний снег выпал в Томской области — ждать ли его в Новосибирске?

Томичи выкладывают фотографии со снегом и делают снеговиков

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Снег выпал со 2 на 3 июня

Снег выпал со 2 на 3 июня

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В Томской области выпал снег. Область оказалась в более холодном воздушном фронте, как пояснила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. В Новосибирской области снег, по данным синоптиков, пойти не должен.

— В Томской области вчера был дождь с мокрым снегом, град, ухудшение видимости. Интенсивность осадков до 4 миллиметров. Это небольшие осадки, местами умеренные, — уточнила Марина Виноградова.

Фотографии со снегом появились в местных соцсетях и телеграм-каналах.

Томичи делают снеговиков

Томичи делают снеговиков

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В Томской области с 3 по 7 июня ожидаются заморозки до -3 градусов. То же самое в Кемеровской области. В Новосибирской области синоптики говорят о заморозках до -2 градусов.

Такая погода способна легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения. Как — объясняем вместе с агрономом.

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