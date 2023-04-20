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«Могу позволить себе бургеры». Мама двух детей сбросила 18 килограммов без спорта и жестких диет

Она добилась желаемого результата за полгода

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Разница между фотографиями — всего полгода

Разница между фотографиями — всего полгода

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Светлана Панова из Екатеринбурга сумела похудеть на 18 килограммов без фитнеса и диет. Ей 39 лет, она работает в образовательном центре. Как и у многих, у Светланы сидячая работа. После рождения двоих детей она серьезно набрала вес. Еще год назад она весила 78 килограммов при росте 164 сантиметра и не могла сбросить.

— У меня серьезные проблемы со зрением, и окулист запретил спорт, сказал: бережем голову, как хрустальную люстру, чтобы не спровоцировать падение зрения. Даже наклоны грозят повышением глазного давления. Мне можно только ходить — в день максимум 6–10 тысяч шагов, — рассказала нашим коллегам из E1.RU екатеринбурженка. — Летом 2022 года мы с подругами отдыхали на озерах, там переглянулись и решили, что нам пора худеть.

Так Светлана выглядела в мае 2022 года

Так Светлана выглядела в мае 2022 года

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Светлана начала свой путь к стройности 1 августа и к Новому году достигла желаемого результата. Сперва она заказывала здоровое питание через доставку, где на каждый день рассчитаны калории, но уже спустя пару недель решила готовить самостоятельно.

— За две недели на наборах по 1200–1500 килокалорий я скинула сразу 3,5 килограмма. Единственный минус — заказывать готовую еду дороговато: в неделю выходит около 4 тысяч рублей, а в месяц, соответственно, 16 тысяч на человека, — поделилась Светлана. — Я посмотрела меню и поняла, что те же блюда могу готовить дома, главное — считать калории и вес порции. Снижать потребление тоже нужно постепенно, стартовала с 1500 килокалорий, потом 1400 и в итоге 1200.

Екатеринбурженка начала пользоваться сайтами по подсчету калорий и поставила кухонные весы. В приложениях можно ввести продукты, которые используются в блюде, и узнать соотношение калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Так Светлана начала контролировать, что и сколько она ест. Вес блюда она ограничила до 250 граммов и научилась соблюдать баланс КБЖУ.

Посчитать, сколько калорий в блюде, можно через специальные сайты и приложения

Посчитать, сколько калорий в блюде, можно через специальные сайты и приложения

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— Я ела два-три раза в день: завтрак при этом обязательно сохранять. Мы с подругами ввели важное и популярное правило — не есть после 18:00, — добавила Светлана.

Она рассказала, что в первый месяц похудения из-за дефицита калорий чувствовала слабость. Проконсультировавшись со специалистом, Светлана подключила витаминный комплекс. Когда вес начал уходить, она также прошла курс вакуумно-роликового массажа и посетила ультразвуковую липосакцию.

Светлана сбросила 10 килограммов к концу сентября — за первые два месяца похудения

Светлана сбросила 10 килограммов к концу сентября — за первые два месяца похудения

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Начиная худеть, в первую очередь наша героиня жестко ограничила сладкое и исключила мучное. Вместе с подругами в чате она делилась результатами, замерами веса и лайфхаками. Не сорваться также помогало то, что женщины определили для себя еженедельный читмил — день, когда можно всё:

— В один из выходных мы себя не ограничиваем, можем позволить себе даже бургеры (хотя это сразу 750 килокалорий). Если не давать себе передышку, то можно быстро выгореть идеей похудения.

К концу ноября Светлана весила уже 65 килограммов

К концу ноября Светлана весила уже 65 килограммов

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Видя заметный результат, к процессу стали подключаться знакомые.

— Еще две подруги были ошеломлены результатом и попросили их поддержать. Мы друг друга мотивируем. Все спрашивают, мол, что, уже придумали волшебную пилюлю для похудения? Я объясняю, что просто нужно взять себя в руки и контролировать питание, — отметила горожанка. — Считать КБЖУ недолго, как и взвешивать еду перед обедом. Когда приучаешь себя делать это постоянно, нужна только дисциплина.

Охваты бедер и талии уменьшились на семь сантиметров. На фотографиях одни и те же шорты

Охваты бедер и талии уменьшились на семь сантиметров. На фотографиях одни и те же шорты

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Светлана начала свой путь к похудению с 78 килограммов, а сейчас весит уже около 60

Светлана начала свой путь к похудению с 78 килограммов, а сейчас весит уже около 60

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Екатеринбурженка добавила, что считает главным в похудении планомерный и организованный подход.

— В декабре я весила уже 62 килограмма, минимум был 59 килограммов, а в среднем сейчас вешу около 60. В последние четыре месяца я просто слежу за питанием и больше не хочу худеть. Муж уже сказал: «Хватит, ребра прощупываются, нужно остановиться», — смеясь, отмечает Светлана. — По объемам в бедрах и талии у меня ушло семь сантиметров.

Читайте также, чем опасны жесткие диеты и резкое похудение. Посмотрите историю красавицы-сладкоежки, которая сумела сбросить почти половину от своего веса.

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