«Могу позволить себе бургеры». Мама двух детей сбросила 18 килограммов без спорта и жестких диет

Светлана начала свой путь к стройности 1 августа и к Новому году достигла желаемого результата. Сперва она заказывала здоровое питание через доставку, где на каждый день рассчитаны калории, но уже спустя пару недель решила готовить самостоятельно.



— За две недели на наборах по 1200–1500 килокалорий я скинула сразу 3,5 килограмма. Единственный минус — заказывать готовую еду дороговато: в неделю выходит около 4 тысяч рублей, а в месяц, соответственно, 16 тысяч на человека, — поделилась Светлана. — Я посмотрела меню и поняла, что те же блюда могу готовить дома, главное — считать калории и вес порции. Снижать потребление тоже нужно постепенно, стартовала с 1500 килокалорий, потом 1400 и в итоге 1200.

