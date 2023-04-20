«Могу позволить себе бургеры». Мама двух детей сбросила 18 килограммов без спорта и жестких диет

Светлана Панова из Екатеринбурга сумела похудеть на 18 килограммов без фитнеса и диет. Ей 39 лет, она работает в образовательном центре. Как и у многих, у Светланы сидячая работа. После рождения двоих детей она серьезно набрала вес. Еще год назад она весила 78 килограммов при росте 164 сантиметра и не могла сбросить.
— У меня серьезные проблемы со зрением, и окулист запретил спорт, сказал: бережем голову, как хрустальную люстру, чтобы не спровоцировать падение зрения. Даже наклоны грозят повышением глазного давления. Мне можно только ходить — в день максимум 6–10 тысяч шагов, — рассказала нашим коллегам из E1.RU екатеринбурженка. — Летом 2022 года мы с подругами отдыхали на озерах, там переглянулись и решили, что нам пора худеть.
Светлана начала свой путь к стройности 1 августа и к Новому году достигла желаемого результата. Сперва она заказывала здоровое питание через доставку, где на каждый день рассчитаны калории, но уже спустя пару недель решила готовить самостоятельно.
— За две недели на наборах по 1200–1500 килокалорий я скинула сразу 3,5 килограмма. Единственный минус — заказывать готовую еду дороговато: в неделю выходит около 4 тысяч рублей, а в месяц, соответственно, 16 тысяч на человека, — поделилась Светлана. — Я посмотрела меню и поняла, что те же блюда могу готовить дома, главное — считать калории и вес порции. Снижать потребление тоже нужно постепенно, стартовала с 1500 килокалорий, потом 1400 и в итоге 1200.
Екатеринбурженка начала пользоваться сайтами по подсчету калорий и поставила кухонные весы. В приложениях можно ввести продукты, которые используются в блюде, и узнать соотношение калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Так Светлана начала контролировать, что и сколько она ест. Вес блюда она ограничила до 250 граммов и научилась соблюдать баланс КБЖУ.
— Я ела два-три раза в день: завтрак при этом обязательно сохранять. Мы с подругами ввели важное и популярное правило — не есть после 18:00, — добавила Светлана.
Она рассказала, что в первый месяц похудения из-за дефицита калорий чувствовала слабость. Проконсультировавшись со специалистом, Светлана подключила витаминный комплекс. Когда вес начал уходить, она также прошла курс вакуумно-роликового массажа и посетила ультразвуковую липосакцию.
Начиная худеть, в первую очередь наша героиня жестко ограничила сладкое и исключила мучное. Вместе с подругами в чате она делилась результатами, замерами веса и лайфхаками. Не сорваться также помогало то, что женщины определили для себя еженедельный читмил — день, когда можно всё:
— В один из выходных мы себя не ограничиваем, можем позволить себе даже бургеры (хотя это сразу 750 килокалорий). Если не давать себе передышку, то можно быстро выгореть идеей похудения.
Видя заметный результат, к процессу стали подключаться знакомые.
— Еще две подруги были ошеломлены результатом и попросили их поддержать. Мы друг друга мотивируем. Все спрашивают, мол, что, уже придумали волшебную пилюлю для похудения? Я объясняю, что просто нужно взять себя в руки и контролировать питание, — отметила горожанка. — Считать КБЖУ недолго, как и взвешивать еду перед обедом. Когда приучаешь себя делать это постоянно, нужна только дисциплина.
Екатеринбурженка добавила, что считает главным в похудении планомерный и организованный подход.
— В декабре я весила уже 62 килограмма, минимум был 59 килограммов, а в среднем сейчас вешу около 60. В последние четыре месяца я просто слежу за питанием и больше не хочу худеть. Муж уже сказал: «Хватит, ребра прощупываются, нужно остановиться», — смеясь, отмечает Светлана. — По объемам в бедрах и талии у меня ушло семь сантиметров.
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