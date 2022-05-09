«Пойми, что война требует свое»: музей расшифровал личные письма двух сибирских фронтовиков — 12 пронзительных посланий

В интегральном музее-квартире Академгородка хранятся уникальные письма — два сибиряка писали их с фронта своим родным. Это не сухие официальные документы с цифрами и фактами. В них — переживания и чувства простых людей, которые сражались за свою страну во время Великой Отечественной войны и всегда помнили, за что воюют. НГС публикует часть из них с небольшими сокращениями.
— Письма попали к нам при разных обстоятельствах. Они очень ценны, — объяснила Анастасия Близнюк, основательница интегрального музея-квартиры Академгородка.
Первый автор — Григорий Баламатов из Барнаула. Его дочь позже переехала в Академгородок Новосибирска. В итоге письма семьи оказались сваленными ненужной горкой в подвале одной из хрущевок — так и попали в музей.
Всю войну Григорий Баламатов провел на Карельском фронте, где войска держали оборону от немцев и финнов. Служил Григорий в 1063-м стрелковом полку 272-й стрелковой дивизии. В августе 1944 года был ранен и отправлен в госпиталь, а затем в Барнаул.
Письма с фронта он писал своей жене Евдокии и двум детям, сыну Жоржу и дочке Эрнестине. Жену он звал Дусиком, а дочку — Ноной.
Фотографии писем мы будем публиковать частично, так как понять написанное достаточно сложно. Письма хранились в домашних условиях, и со временем во многих местах чернила стерлись. В расшифровке музею помогали волонтеры, и был даже получен грант Министерства культуры.
Орфография и пунктуация местами сохранена, чтобы достовернее передать содержание писем.
«В стихах, ты должна понять мое отношение к семье»
10 декабря 1942 года
Целую, Дусик.
Сегодня получил твое письмо от 19–11–42, то есть в котором ты отвечаешь на письмо «19 лет», ответом твоим я доволен и ты молодец. Письмом я тем вспомнил, но я не хотел, чтобы ты плакала, и когда писал я знал, Дусик, что ты немного сгрустнешь и что ты в этом слаба. Но ничего я не хотел твоих слез, а вспомнил и вот написал то письмо, а теперь
И я запел,
Про жизнь счастливу.
Про наши
Прошедши времена.
Прошло не мало,
19 лет вместя
Мало счастливых,
На свете семей.
Так как мы,
С тобою жизнь ведем
Да пусть,
Слова твои предвестники
И избудутся,
Так как ты хочешь
Да, Дусик, а ты ребятам стихи даешь читать или нет? Я считаю, что им надо дать прочитать, только вот они что-то ничего не пишут, да и я не от кого пока не получаю писем, кроме тебя.
Да, Дусик, ты спрашиваешь в письме, что я должен быть другой. То в стихах ты должна понять мое отношение к семье, ведь я часто, часто всё вспоминал, да теперь и ребята уже большие. А вот позавчера видел сон. Поехал по сено, а топор и пилу забыли, стал ругать своих здешних ребят, что не взяли пилу, и вдруг подходит Нона и говорит: «На папа». Я обрадовался, поцеловал, говоря «откудова ты взялась», и вскоре проснулся, и какое мое разочарование, что это сон. Ну ладно будет и на яву, а так пока хоть я виделся во сне.
А так жизнь по старому. Сейчас вот стала настоящая зима, я вот пишу, а на дворе вьюга да и мороз. Но это не страшно, так как одет тепло и в землянке сейчас топится печь, все пошли спать.
Да послезавтра день выборов, большая была работа, а сейчас большая защита
Ну пока всё.
Жду писем.
«Возвращусь, тогда уже ты угостишь хорошим и вкусным»
5 октября 1942 года
Здравствуйте, целую, Дусик!
Твое письмо от 19.9 третье получил вчера, а вот сегодня утром пишу. В землянке еще темновато, а погода стала прохладная, и утрами без щинели ходить холодно, листья с деревьев свалились и вот несколько дней сподряд стаяли морозчики, так что по утру было кругом бело и даже вода подмерзла, ну ето между прочим. А живу по старому, питания вполне достаточно хватает и вот сейчас стали получать свежую капусту, картофель и другие овощи, так что суп с овощами, но всё же хочется домашнего, вкусного. Ну ладно, возвращусь, тогда уже ты угостишь хорошим и вкусным.
Письма я пишу не только ответы на твои, Дуся, ты не обижайся, я знал, что тебе было некогда. Писал не ожидая от тебя, но другие письма маленькая и ето потому, что некогда. А Швецовым писать не буду, так как они сильно меня обидели своим отношением к тебе. Да и некак не могли выбрать время написать мне письмо, ну ладно, у нас с тобой было и будет красиво и хорошо, чем у их, и радуются последним.
Дуся за меня сильно не беспокойся я знаю, где как вести себя. Но пойми, что война требует свое, а быть мне с задержкой по дело, то это не в моем терпении, но будь спокойна во всем. Я помню всегда и вас. Кроме того в свободную минуту часто мечтаю о тебе, ребятах, представляю, как тебе трудно и бывает тяжело выполнять кое кокия домашния работы, но придется еще немного потерпеть, а там пройдет и вместе будет всё забыть...
...Да Дусик, а ты с ремонтом там сильно не заводись, не надо пока а приеду будет тогда видно. Ну, ребят учиться устраивай как лучше, тебе виднее, я тебе в части Жоржа писал. Но смотри сама, но учится, нужно и обязательно, а также Ноне, если сможешь, то пускай учится и в музыкальной, но если будет трудно платить, то прекрати до будущего года.
Ну, что ты пишешь ребята стали большия, то я представляю их, а в особенности Нону, ну ладно, поцелуй за меня ребят, привет соседям.
Жду писем от тебя и ребят.
Целую, Гри.
Да посылаю три цветка «анютины глазки».
«В общем война как война, но не война 20 года, а гораздо труднее, и страшней»
5 декабря 1942 года
Целую Дусика!
Получил твое письмо от 14.11.17. Ты пишешь о сне, ето ерунда, и придавать значения не надо. Живу хорошо, питание довольно, и вот праздник, вот решил по фронтовому хорошо вчера и сегодня выпил и закусил. Вспомнил день выборов. И как бы встретили мы с тобой.
Да часто вспоминаю, а в особенности мне приходится через день ездить, и вот дорогой всё что-нибудь да вспоминается. Дорогой ехать на санях, а в особенности приятно, когда идет снег. Снега идут почти каждый день, погода стоит теплая, и в землянке у нас тепло, время провожу в поездках, а вечерами то читаим газеты, а вот сегодня рассказывают, кто анекдоты, а кто про свою жизнь.
Ребята почти все хорошие, молодых мало, больши одногодки со мной.
Ну, насчет военных действий, почитай в газетах, а подробно когда приеду, ну а в общем война как война, но не война 20 года, а гораздо труднее, и страшней. Ну это всё ничего, пройдет, забудется.
Здоровье мое ничего, вот только читать без очков почти нельзя, а в очках сломал один рог, и теперь привязываю. Да а портсигар, который ты мне подарила, берегу, правда немного поломал.
Ну пока всё жду писем от ребят.
Поцелуй за меня ребят. Целую, твой Гри.
«Как что, беру из портмоне, то обязательно на ваши карточки погляжу»
19 февраля 1944 года
Здравствуй, Нона!
Вчера получил от тебя письмо, в котором ты сообщаешь немного о своей учебе...
...Ну, как я живу, вот сейчас 11 часов, а я сижу тебе письмо пишу, а вчера написал письма маме и Жоржу, да и дяди Саша. А тебе вчера не смог. А огонь у меня коптилка, вот вечер посядим, то целый нос сажи, с таким огнем читаю, хотя и не очень видно. Но ничего, поближе газету конечно подношу, но в землянке правда тепло. Вот сейчас пишу в нательной рубашке, печка целые сутки топится, а клопы целую ночь беспокоют, вчера 4 штуки убил.
В баню хожу часто, одет тепло и питаюсь хорошо да и выпиваю, а как выпиваю, то всё о вас с мамой вспоминаю. А как что, беру из портмоне, то обязательно на ваши карточки погляжу.
Ну погода стоит такая холодная, и ети дни без руковиц ходить холодновато, но у меня хорошие рукавицы — кошечья овчинка.
Да, вот ходил на днях на лыжах и так в снег нырнул, что снег попал и за валенки и в карманы. Ну конечно вытряс и пошел дальши.
Ну, вот пока всё. Пиши чаще. Жду, целую.
Твой папа.
Поцелуй за меня маму.
«Теперь немца погнали основательно»
3 февраля 1943 года
Целую, Дусик!
Первым долгом нет пока писем, сегодня ждал, но почтальон сказал, что нет, да и посылки тоже нет, правда посылка должна пройти не менее 1.5–2 месяца и здесь спрашивал, то почтальон объяснил, что еще рано. В силу чего я набрал терпенья ждать — должна прийти. Ну новости у меня: что и у вас, то есть Сталинград полностью очищен и теперь немца погнали основательно.
Я вот эти дни читал в газетах и книгу про сталинградские бои, то действительно там война и дают жару фрицам, а в журналах которыя мы получаем много съемков разгрома немецкой армии.
А теперь погода стоит теплая, даже вот продшешую ночь шел мелкий дождик, и ходить в валенках очень сыро, правда у меня сапоги с собой и вот сегодня совсем мокро. А вот сейчас дует сильный ветер и шумит лес, а под шум леса я и пишу, этот шум только нарушает хропот в землянке.
Шумит сосновый бор
Свою песню напевая
Меня накрыли пеленою
Из стороны в сторону качая
Их вьются надо мною
Крылатыя друзья
Устроили дом оне свой
Некем не охраняют.
Но крепко обнемает
Мороз сидой
И на веточки цепляет
Бриллиант он свой
И зайчика н подпускает
Чтоб меня развеселить
А песни унылой
Мне не изменить
Гри.
Это вот под шум я тебе написал. Да, приятно бы слушать шум леса, да только не в этой обстановке да с тобой, Дусик, вместе. Ну, надо дождемся, послушаем, свое я уверен догоним, только теперь с удвоенной и уверенной силой.
Ну, пока писать больше нечего,
жду от тебя письма,
поцелуй Нону.
Целую, твой Гри.
«Народ советский умен — с немцом зимою он хитер»
12 февраля 1943 года
Целую Дусика!!!!
Ну, я тебе написал позавчера письмо, что посылку получил полностью. а вот сегодня доел сеечки и мечтал и вспоминал если бы дома за столом да с семьей. Ну это нечего скоро однако вот сегодня было сообщено, что наши войска взяли Харьков, а как ты получиш письмо однако возьмут Киев, вот это бы можно считать конец, так как дальше немец сдастся. Ну, ладно много терпим, а немного дотерпим.
Я сегодня написал в Благовещенск письмо и написал Жоржу, ты его попроси и а вслух при им прочитай и пускай он дет ответ.
Да, Дусик, а вот по работе буть осторожна, не сильно доверяйся в подотчетном имуществе, следи, чтобы не украли, а то есть люди, которым все безразлично, кто потом будет отвечать.
А теперь куплеты.
Трам-бом-а, трам-бам-ба
на Москву немецкая шла орда
хотели Москвою завладеть,
но, пришлось им в метели околеть.
Народ советский умен
с немцом зимою он хитер.
Как начнут метели завывать
так немцам из СССР не удрать.
...
По России немцы шли
сильно таропилися
К Воронежу оне пришли
мертвецами очутилися
Ох, немцы люди всяки
оне умеют грабить-воевать,
Но, советские морозы,
их заставляют погибать.
...
Кавказский нефть, Кавказский нефть
какая идиальная
Гитлер фрицев растерял.
ах, она проклятая
Ростов город на Дону
он какой красавицы
Итальянца настал конец
Муссулине он не нравится
...
Румынские бояре
сильно обеспокоились,
как немцы по Сталинградом
все успокоились.
Ну, вот пока всё, хотел еще но написать, ну ладно на этом.
Да, Дуси ты мне нечего не написала, получила ли ты 200 руб, которыя я перевел в январе.
Ну, целую, жду письма.
Твой Гри.
Письма второго фронтовика
Второй фронтовик — Алексей Григоренко из Новосибирска. О нем практически ничего не известно. Из писем понятно, что он пишет родителем и сестре Анне, которую ласково называет Нюрой. Фронтовик в боях дошел до Германии. Его письма сохранила как раз сестра Анна. Она была соседкой знакомых владельцев музея, которые и передали переписку.
Также публикуем часть фото писем, и расшифровки, предоставленные музеем. Над расшифровкой работали Данил Ефимов, Ксения Столенская, ученики 10-го гуманитарного класса гимназии
«Продолжаю изучать военное дело, кормят нас хорошо»
5 июня 1943 года
Здравствуйте, дорогие родители и сестренка Нюра!
Передаю вам свой горячий привет и желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни. Передайте от меня всем родным и знакомым по горячему привету.
Во первых строках моего письма я сообщаю, что вчера от вас получил письмо за 18 мая, на которое вчера написал ответ.
Живу я на старом месте и почти по-старому. Продолжаю изучать военное дело, кормят нас хорошо. Деньги я получил 6 мая, и высылайте мне теперь денег срочным переводом. С Васькой мы встречаемся каждый день.
Погода у нас сегодня дождливая. Пишите письма и описывайте все новости. Мой адрес Полевая почта 22320Ж.
С приветом, ваш сын
Алексей Григоренко.
«Насчет Нюры я скажу, что, если хороший техникум, то пускай едет»
12 июля 1944 года
Здравствуйте, дорогие родители и сестренка Нюра!
Передаю вам по горячему привету и желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни и работе. Передаю по горячему привету всем родным и знакомым. Во первых строках своего письма я вам сообщаю, что я нахожусь на фронте. Живу по-старому. Погода стоит большей частью дождливая. Уже кушаем вдоволь клубнику, красную смородину, вишню, черешню. Вскоре будут готовые яблоки.
Насчет Нюры я скажу, что, если хороший техникум, то пускай едет. В авиационный техникум — хорошее дело. Сегодня получил письмо, писаное Нюрой 28 июля; я получил сегодня.
Напишите, пишет ли Гриша Гужно. Письма я ему писал, а ответа нет. Пока всё. Мой адрес: Полевая почта №04080-Л. С приветом, ваш сын Алексей Григоренко.
«В тылу отдыхаем, где не слышно ни воя снарядов, ни мин, ни свиста пуль»
24 августа 1944 года
Здравствуйте, дорогие родители и сестренка Нюра!
Передаю вам по горячему привету и желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни и работе. Передайте от меня по горячему привету всем родным и знакомым. Во первых строках своего письма я вам сообщаю, что я в настоящее время нахожусь на маленьком отдыхе, то есть не на фронте, а в тылу отдыхаем, где не слышно ни воя снарядов, ни мин, ни свиста пуль, а где всё тихо и спокойно. Письма от вас получаю. Недавно получил письмо от Васьки Токорева и фотокарточку.
Вот только не получаю писем от Гриши Гужвы, не знаю, почему. Пишите письма по адресу: Полевая почта №04080–1.
С приветом, ваш сын Алексей Григоренко.
«Украину освободили от немецкого дерьма, а теперь из Польши его выдворяем»
13 сентября 1944 года
Здравствуйте, дорогие родители и сестренка Нюра!
Передаю вам по горячему привету и желаю вам всех наилучших успехов в вашей жизни и работе. Во первых строках своего письма я вам сообщаю, что письма от вас получаю. В настоящее время нахожусь на фронте в Польше. Украину освободили от немецкого дерьма, а теперь из Польши его выдворяем.
Погода стоит осенняя, днем жара, а ночью холодно. Живу я вообще по фронтовому, жизнь вообще не такая, как в тылу. В августе были на отдыхе 20 дней в Перемышле, а теперь опять вы пишите письма чаще.
С приветом ваш сын Алексей Григоренко.
«Живу по старому, по фронтовому»
29 октября 1944 года
Здравствуйте, дорогие родители и сестренка Нюра!
Передаю вам по горячему привету и желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни и работе. Передавайте от меня по горячему привету всем родным и знакомым. Во первых строках своего письма я вам сообщаю, что в настоящее время я нахожусь на фронте, в Карпатах.
Живу по старому, по фронтовому, а как живут на фронте вы знаете. Погода стоит холодная и дождливая. Скоро, вероятно, выпадет снег, горы высокие и снег на них быстрее появляется, чем на равнине.
Вы пишете на счет фотографий, я бы давно сфотографировался, да негде сфотографироваться.
Письма от вас получаю часто.
Мой адрес: Полевая почта N04080–1.
С приветом ваш сын Алексей Григоренко.
1 марта 1945 года
Привет из Германии!
Здравствуйте дорогие родители и сестренка Нюра!
Передаю вам свой горячий привет и желаю вам самых наилучших успехов в вашей и работе. Передавайте от меня по горячему привету всем родным и знакомым. Немного о себе: живу я пока на старом месте, но дня через два уезжаю на фронт, учеба кончилась. Писем пока не пишите, когда пришлю новый адрес тогда, будете писать. Погода стоит у нас теплая.
С приветом ваш сын Алексей Григоренко
Посылая вам в пяти конвертах бумаги.
В этом году все мероприятия Дня Победы проходят в традиционном формате. Программу праздника можно почитать здесь.