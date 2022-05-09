«Пойми, что война требует свое»: музей расшифровал личные письма двух сибирских фронтовиков — 12 пронзительных посланий

А так жизнь по старому. Сейчас вот стала настоящая зима, я вот пишу, а на дворе вьюга да и мороз. Но это не страшно, так как одет тепло и в землянке сейчас топится печь, все пошли спать.



Да послезавтра день выборов, большая была работа, а сейчас большая защита



Ну пока всё.



Жду писем.



«Возвращусь, тогда уже ты угостишь хорошим и вкусным»

5 октября 1942 года

Здравствуйте, целую, Дусик!

Твое письмо от 19.9 третье получил вчера, а вот сегодня утром пишу. В землянке еще темновато, а погода стала прохладная, и утрами без щинели ходить холодно, листья с деревьев свалились и вот несколько дней сподряд стаяли морозчики, так что по утру было кругом бело и даже вода подмерзла, ну ето между прочим. А живу по старому, питания вполне достаточно хватает и вот сейчас стали получать свежую капусту, картофель и другие овощи, так что суп с овощами, но всё же хочется домашнего, вкусного. Ну ладно, возвращусь, тогда уже ты угостишь хорошим и вкусным.



Письма я пишу не только ответы на твои, Дуся, ты не обижайся, я знал, что тебе было некогда. Писал не ожидая от тебя, но другие письма маленькая и ето потому, что некогда. А Швецовым писать не буду, так как они сильно меня обидели своим отношением к тебе. Да и некак не могли выбрать время написать мне письмо, ну ладно, у нас с тобой было и будет красиво и хорошо, чем у их, и радуются последним.



Дуся за меня сильно не беспокойся я знаю, где как вести себя. Но пойми, что война требует свое, а быть мне с задержкой по дело, то это не в моем терпении, но будь спокойна во всем. Я помню всегда и вас. Кроме того в свободную минуту часто мечтаю о тебе, ребятах, представляю, как тебе трудно и бывает тяжело выполнять кое кокия домашния работы, но придется еще немного потерпеть, а там пройдет и вместе будет всё забыть...