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Спорт «Расстаемся на грустной ноте»: с главным тренером ФК «Сибирь» досрочно расторгли контракт

«Расстаемся на грустной ноте»: с главным тренером ФК «Сибирь» досрочно расторгли контракт

Работу по поиску нового тренера уже ведут

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19 комментариев
14 августа Алексей Медведев провел заключительную тренировку с игроками

В Новосибирске главный тренер футбольного клуба «Сибирь» Алексей Медведев уходит в отставку. Как сообщили в пресс-службе ФК, 14 августа он провел заключительную тренировку с игроками.

— После неудачного старта в новом сезоне LEON-Второй лиги А руководством клуба и главным тренером было принято совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества, — сказано в сообщении. — Сейчас, когда назрела необходимость перемен, мы расстаемся на грустной ноте, но не прощаемся.

В пресс-службе также опубликовали комментарий генерального директора ФК «Сибирь» Алексея Толоконского. Он рассказал, что срок действия соглашения предусматривал работу тренера с командой на протяжении трех сезонов. Кризисной ситуацией стал «очень неудачный старт» в новом сезоне.

— Нам ещё предстоит детально во всём разобраться, проанализировать такой результат, установить причины и найти возможные ошибки, — сообщается на сайте ФК со ссылкой на гендиректора.

По словам Алексея Толоконского, работу по поиску нового главного тренера уже ведут. Он выразил надежду, что в ближайшие дни этот вопрос решится.

— У нас теперь каждая игра осенней части первенства превращается в решающий финал, в «матч жизни», поэтому чем быстрее приступит к руководству командой новый наставник, тем будет лучше для наших перспектив в этом сезоне, — сообщил руководитель клуба.

В группе ФК «Сибирь» во «ВКонтакте» сообщается, что Алексея Медведева назначили главным тренером клуба летом 2023 года.

В июле стало известно, что ФК «Новосибирск сменил название на «Сибирь». Об этом заявили в соцсетях клуба. В мае НГС изучил финансовую отчетность футбольного клуба и попытался узнать зарплаты игроков.

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Комментарии
19
Сергей Баталов
14 августа 2024, 23:36
Не того уволили. Увольнять нужно было не Медведева, а Толоконского. Толоконского - в отставку!
Директор Завода (Ржака)
15 августа 2024, 00:22
Полнейшая чушь . 99% не следят на футбольной командой. Футболисты получают ЗП 45000. Любой физрук может возглавить клуб. Никто. не заметит.
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