«Пузяка немножко мешала»: как красотка стала чемпионкой мира по гиревому спорту на пятом месяце беременности

Источник: Алексей Ногинский

Эта красотка из Самарской области даст фору любому мужчине — она занимается гиревым спортом с 15 лет. В зал Ирину Бахтову привела мама, а девушка влюбилась в спорт и осталась. Ее историю смотрите в коротком видео чуть выше.

— У мамы был знакомый, который был тренером по тяжелой атлетике, и он рассказал ей о таком виде спорта, как гиревой, — вспоминает мастер гиревого спорта Ирина Бахтова в разговоре с нашими коллегами из 63.RU.

Девушке показали, как надо выполнять рывок гири, и после набора массы она начала ездить по соревнованиям. Ирина поставила себе цель стать мастером спорта — и в 2019 году спортсменка добилась этого звания.

— Мало кто выдерживает. Так скажем, гиря — спорт сильных. У нас здесь очень много зависит от силы воли, то есть, если человек слаб духом, он не выдержит никогда в жизни, — говорит Ира.



Свою любовь девушка нашла всё в том же зале. Ее избранником стал коллега по цеху, а теперь личный тренер — Илья. Вместе они воспитывают дочку Агату. Во время беременности Ирина не прекращала тренировки.