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Спорт «Пузяка немножко мешала»: как красотка стала чемпионкой мира по гиревому спорту на пятом месяце беременности

«Пузяка немножко мешала»: как красотка стала чемпионкой мира по гиревому спорту на пятом месяце беременности

История Ирины Бахтовой

278
5 комментариев

Эта красотка из Самарской области даст фору любому мужчине — она занимается гиревым спортом с 15 лет. В зал Ирину Бахтову привела мама, а девушка влюбилась в спорт и осталась. Ее историю смотрите в коротком видео чуть выше.

— У мамы был знакомый, который был тренером по тяжелой атлетике, и он рассказал ей о таком виде спорта, как гиревой, — вспоминает мастер гиревого спорта Ирина Бахтова в разговоре с нашими коллегами из 63.RU.

Девушке показали, как надо выполнять рывок гири, и после набора массы она начала ездить по соревнованиям. Ирина поставила себе цель стать мастером спорта — и в 2019 году спортсменка добилась этого звания.

— Мало кто выдерживает. Так скажем, гиря — спорт сильных. У нас здесь очень много зависит от силы воли, то есть, если человек слаб духом, он не выдержит никогда в жизни, — говорит Ира.

Свою любовь девушка нашла всё в том же зале. Ее избранником стал коллега по цеху, а теперь личный тренер — Илья. Вместе они воспитывают дочку Агату. Во время беременности Ирина не прекращала тренировки.

— На третьем месяце беременности я выиграла первенство России, выполнила норматив мастера спорта международного класса. 24 килограмма подняла 159 раз. Это был рекорд. Уже через два месяца я выступала на чемпионате мира, который тоже выиграла, но на пятом месяце пузяка немножко мешала. Уже не так удобно, ну и потяжелее было, потому что я начинала меньше тренироваться. Врачи, в принципе, разрешили мне, — делится Ирина Бахтова.

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Комментарии
5
Zemb
26 июня 2024, 18:41
чё дура столь... беременная гирю тягать... а потом помогите всем миром, дайте денег, смс-кой пришлите ...
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
26 июня 2024, 18:35
Я от думаю корсет купиць на WB под одёжу, ато сало висит на животе, на ляшках....я реклама жыра....
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