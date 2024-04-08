«Мы не заслуживаем играть выше»: новосибирский «Локомотив» проиграл «Факелу» в серии плей-офф — фоторепортаж

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завершил выступление в плей-офф четвертьфинальной серии PARI Суперлиги. Новосибирцы проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Решающий матч проходил в субботу, 6 апреля, на «Локомотив Арене». Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил игру, в его объектив попали самые яркие моменты матча.
Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии против «Факела» из Нового Уренгоя.
— В целой серии «Факел» больше проявлял мужество и характер. Мы не заслуживаем играть выше, если проигрываем две домашние встречи. Нужно было проявить дух, чтобы выиграть хоть один матч дома. Оказалось, что эта команда играет больше под давлением дома, чем на выезде. Если предыдущие сезоны трибуны нам помогали, то тут всё наоборот, — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».
После матча «Факел» перешел в полуфинал, а «Локомотив» будет бороться за пятое-восьмое место. Первым соперником для новосибирцев станет красноярский «Енисей».
Ранее новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным. Он проиграл все матчи.