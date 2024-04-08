«Мы не заслуживаем играть выше»: новосибирский «Локомотив» проиграл «Факелу» в серии плей-офф — фоторепортаж

За несколько дней до игры все пять тысяч билетов были раскуплены

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завершил выступление в плей-офф четвертьфинальной серии PARI Суперлиги. Новосибирцы проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Решающий матч проходил в субботу, 6 апреля, на «Локомотив Арене». Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил игру, в его объектив попали самые яркие моменты матча.

Третий матч серии начался для хозяев тревожно. В первом же сете травму получил самый высокий игрок «Локомотива» Дмитрий Лызик (его рост — 213 сантиметров). Он неудачно приземлился на голеностоп

— В целой серии «Факел» больше проявлял мужество и характер. Мы не заслуживаем играть выше, если проигрываем две домашние встречи. Нужно было проявить дух, чтобы выиграть хоть один матч дома. Оказалось, что эта команда играет больше под давлением дома, чем на выезде. Если предыдущие сезоны трибуны нам помогали, то тут всё наоборот, — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».