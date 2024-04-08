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Спорт «Мы не заслуживаем играть выше»: новосибирский «Локомотив» проиграл «Факелу» в серии плей-офф — фоторепортаж

«Мы не заслуживаем играть выше»: новосибирский «Локомотив» проиграл «Факелу» в серии плей-офф — фоторепортаж

Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу команды из Нового Уренгоя

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За несколько дней до игры все пять тысяч билетов были раскуплены

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завершил выступление в плей-офф четвертьфинальной серии PARI Суперлиги. Новосибирцы проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Решающий матч проходил в субботу, 6 апреля, на «Локомотив Арене». Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил игру, в его объектив попали самые яркие моменты матча.

«Локомотив» не в первый раз встречается с «Факелом»
Сражение у сетки было богатым на эмоции
Болельщики изо всех сил поддерживали игроков
Третий матч серии начался для хозяев тревожно. В первом же сете травму получил самый высокий игрок «Локомотива» Дмитрий Лызик (его рост — 213 сантиметров). Он неудачно приземлился на голеностоп

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии против «Факела» из Нового Уренгоя.

— В целой серии «Факел» больше проявлял мужество и характер. Мы не заслуживаем играть выше, если проигрываем две домашние встречи. Нужно было проявить дух, чтобы выиграть хоть один матч дома. Оказалось, что эта команда играет больше под давлением дома, чем на выезде. Если предыдущие сезоны трибуны нам помогали, то тут всё наоборот, — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».

Несмотря на травму одного из игроков, на «Локомотив» разгромили оппонента — 25:15
На игру пришли взрослые и дети
Самым результативным игроком встречи стал Корней Эннс из «Факела» — он набрал 23 очка
Поддержать новосибирскую команду пришел губернатор Андрей Травников
21 очко набрал Илья Казаченков, 16 очков у капитана Ильяса Куркаева, по 11 очков набрали Юрий Бражнюк и Мартин Атанасов

После матча «Факел» перешел в полуфинал, а «Локомотив» будет бороться за пятое-восьмое место. Первым соперником для новосибирцев станет красноярский «Енисей».

Ранее новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным. Он проиграл все матчи.

ПО ТЕМЕ
Локомотив в плей-офф Волейбол Новосибирск ВК Факел
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