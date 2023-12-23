«Начало большого пути»: 15-летний новосибирец выиграл турнир по тайскому боксу в Паттайе

15-летний спортсмен из Новосибирска выиграл международный турнир по тайскому боксу в Паттайе. В финальном поединке Роман Давыденко нокаутировал оппонента из Таиланда, об этом НГС рассказала его мама.
— Я очень горжусь своим сыном, он проделал большую работу вместе со своим тренером в России, спасибо ему за возможность, поддержку и веру! Это самые непередаваемые эмоции, и большой опыт в профессиональной карьере — начало большого и интересного спортивного пути, — рассказала НГС Елена Давыденко.
Тренер спортсмена — Владимир Немов, НГС удалось пообщаться с его супругой.
— Роман в свои 15 лет уже побеждал в первенстве Европы по тайском боксу, занимается эти видом спорта с пяти лет. В финальном поединке в Паттайе сибиряк одержал победу техническим нокаутом. Скажу также, что промоушн Max Muay Thai (организатор соревнований) является одним из сильнейших в Таиланде, — отметила Яна Немова.
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