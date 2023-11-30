Для футбола и мероприятий: стадион на ОбьГЭС строят за счет бюджета — будут ли сдавать его частникам

В Новосибирске после окончания строительства стадиона в микрорайоне ОбьГЭС площадку будут использовать для занятий спортивной школы «Энергия». Возможно, объект в будущем также смогут сдавать частным лицам.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС:
— В первую очередь будет организован учебно-тренировочный процесс. После проведения анализа пропускной способности спортивного объекта МБУДО СШ «Энергия» будет проработан вопрос оказания платных услуг для граждан и юридических лиц.
Строительство должны закончить в 2024 году. После этого на поле дети смогут заниматься футболом, мини-футболом, легкой атлетикой. Также на стадионе будут проводить соревнования, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для горожан.
Территория, на которой построят стадион, находится в бессрочном пользовании спортшколы «Энергия». Ранее ее предлагали включить в перечень муниципальных объектов, которые можно вовлечь в инвестиционную деятельность.
— В связи с отдаленностью места планируемого к строительству спортивного объекта предложений частных инвесторов для строительства футбольного поля не поступало, — объяснили в мэрии.
Стадион построят за счет бюджета Новосибирска. Работы должны закончить до 16 сентября 2024 года.
Накануне, 29 ноября, стало известно, что в Ленинском районе достроили школу на 825 учеников. Посмотрите, как изнутри выглядит здание за 1,3 миллиарда.