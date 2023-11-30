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Для футбола и мероприятий: стадион на ОбьГЭС строят за счет бюджета — будут ли сдавать его частникам

Объект возводят для спортивной школы на улице Часовой

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На новом поле дети смогут иучиться играть в футбол

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В Новосибирске после окончания строительства стадиона в микрорайоне ОбьГЭС площадку будут использовать для занятий спортивной школы «Энергия». Возможно, объект в будущем также смогут сдавать частным лицам.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС:

— В первую очередь будет организован учебно-тренировочный процесс. После проведения анализа пропускной способности спортивного объекта МБУДО СШ «Энергия» будет проработан вопрос оказания платных услуг для граждан и юридических лиц.

Строительство должны закончить в 2024 году. После этого на поле дети смогут заниматься футболом, мини-футболом, легкой атлетикой. Также на стадионе будут проводить соревнования, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для горожан.

Территория, на которой построят стадион, находится в бессрочном пользовании спортшколы «Энергия». Ранее ее предлагали включить в перечень муниципальных объектов, которые можно вовлечь в инвестиционную деятельность.

— В связи с отдаленностью места планируемого к строительству спортивного объекта предложений частных инвесторов для строительства футбольного поля не поступало, — объяснили в мэрии.

Стадион построят за счет бюджета Новосибирска. Работы должны закончить до 16 сентября 2024 года.

Накануне, 29 ноября, стало известно, что в Ленинском районе достроили школу на 825 учеников. Посмотрите, как изнутри выглядит здание за 1,3 миллиарда.

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Советский районСпортивная школаСтадионФутболОбьГЭС
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