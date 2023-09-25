«Это победа»: «Сибирь» обыграла московское «Динамо»: как доставалась победа

В Новосибирске вечером в понедельник, 25 сентября на новой ледовой арене хоккейная «Сибирь» сразилась с московским «Динамо».
Игра завершилась победой сибиряков. Болельщики ликуют. Смотрим фотографии с напряженного матча.
В Новосибирске 25 сентября в «Сибирь-арене» прошла игра хоккейной «Сибири» и московского «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Но весь матч был напряженным.
Первый период завершили со счетом 1:1. Сибирякам гол забил Максим Джиошвили. «Сибирь» ответила в виде шайбы от Максима Сушко. Максим Сушко — сын гендиректора «Динамо», играет за «Сибирь». Забросил шайбу сборной отца.
Во втором периоде у «Динамо» было 3 подряд удаления. 2 шайбы забили новосибирцы — Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин.
В 3 периоде никому не удалось забить шайбы. В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сибири». По статистике матча 19 бросков в створ было от сибиряков, от «Динамо» — 43. Вбрасываний у новосибирцев было 29, у москвичей — 20. Штрафов у «Сибири» было 10, у «Динамо» — 8.
По силовым приемам статистика такова: 27– от сибирских спортсменов, 19 — от динамовцев. Болельщики ликуют.
— Молодцы!! От игры к игре все лучше... Денис Костин классно отыграл, ну и Тейлор Бек и Николай Прохоркин как обычно высокий уровень, и набранные очки в матче, — пишет Рики Фитц во «Вконтакте».
— Мощно ребята сыграли! Костин стена, защита бесстрашная, нападающие безумные, тренера молодцы! Сибирь, — делится эмоциями Максим Балок.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцы пожаловались на перекупов билетов на игры «Сибири». НГС пообщался с людьми, которые занимаются этим, и выяснил, как они зарабатывают.