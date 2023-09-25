«Это победа»: «Сибирь» обыграла московское «Динамо»: как доставалась победа

В 3 периоде никому не удалось забить шайбы. В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сибири». По статистике матча 19 бросков в створ было от сибиряков, от «Динамо» — 43. Вбрасываний у новосибирцев было 29, у москвичей — 20. Штрафов у «Сибири» было 10, у «Динамо» — 8.

