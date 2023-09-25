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Тема дняНовосибирца силком затащили в бар
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«Это победа»: «Сибирь» обыграла московское «Динамо»: как доставалась победа

Игра была напряженной, болельщики в восторге

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«Сибирь» победила в 4 раз подряд

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В Новосибирске вечером в понедельник, 25 сентября на новой ледовой арене хоккейная «Сибирь» сразилась с московским «Динамо».

Первый период завыершился со счетом 1:1

Первый период завыершился со счетом 1:1

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Игра завершилась победой сибиряков. Болельщики ликуют. Смотрим фотографии с напряженного матча.

Тренеры судя по фото находились в напряженном состоянии

Тренеры судя по фото находились в напряженном состоянии

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В Новосибирске 25 сентября в «Сибирь-арене» прошла игра хоккейной «Сибири» и московского «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Но весь матч был напряженным.

В игре было много силовых приемов и опасных моментов

В игре было много силовых приемов и опасных моментов

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Первый период завершили со счетом 1:1. Сибирякам гол забил Максим Джиошвили. «Сибирь» ответила в виде шайбы от Максима Сушко. Максим Сушко — сын гендиректора «Динамо», играет за «Сибирь». Забросил шайбу сборной отца.

Игра была жесткой и волнительной

Игра была жесткой и волнительной

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Во втором периоде у «Динамо» было 3 подряд удаления. 2 шайбы забили новосибирцы — Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин.

Порой были очень опасные моменты

Порой были очень опасные моменты

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В 3 периоде никому не удалось забить шайбы. В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сибири». По статистике матча 19 бросков в створ было от сибиряков, от «Динамо» — 43. Вбрасываний у новосибирцев было 29, у москвичей — 20. Штрафов у «Сибири» было 10, у «Динамо» — 8.

Болельщики ликовали

Болельщики ликовали

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По силовым приемам статистика такова: 27– от сибирских спортсменов, 19 — от динамовцев. Болельщики ликуют.

Сибиряки празднуют победу любимой команды

Сибиряки празднуют победу любимой команды

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— Молодцы!! От игры к игре все лучше... Денис Костин классно отыграл, ну и Тейлор Бек и Николай Прохоркин как обычно высокий уровень, и набранные очки в матче, — пишет Рики Фитц во «Вконтакте».

Некоторые верили в победу до последнего

Некоторые верили в победу до последнего

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— Мощно ребята сыграли! Костин стена, защита бесстрашная, нападающие безумные, тренера молодцы! Сибирь, — делится эмоциями Максим Балок.

Новосибирцы боролись до конца

Новосибирцы боролись до конца

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Ранее НГС писал о том, как новосибирцы пожаловались на перекупов билетов на игры «Сибири». НГС пообщался с людьми, которые занимаются этим, и выяснил, как они зарабатывают.

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ХоккейИграСибирьДинамо
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