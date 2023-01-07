Красотка-майор стала чемпионкой по бодибилдингу после семейной трагедии — посмотрите на нее

Майор ГУФСИН из Екатеринбурга Татьяна Савельева пришла в спорт, чтобы оправиться от личной трагедии — в новогоднюю ночь в аварии погиб ее муж. После смерти супруга Татьяна нашла в себе силы начать новую жизнь и решила связать ее с бодибилдингом. О непростом пути к победам спортсменка рассказала в видео — смотрите его чуть выше.
— Вообще девушки, которые занимаются этим видом спорта, мне раньше очень нравились. Я смотрела картинки, посты, но всё было не всерьез, просто симпатия была. А в 2019 году у меня случилась семейная трагедия, — рассказывает Татьяна. — После этого меня накрыла тяжелая депрессия. Чтобы как-то отвлечься и показать пример детям (у Татьяны две дочери — 16 и 12 лет. — Прим. ред.), начала потихоньку ходить в зал. Сначала без фанатизма, просто посещала легкие тренировки. Потом они становились всё тяжелее и тяжелее.
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе ФКУ ИК-2 подполковник Александр Савельев был ответственным по колонии в ночь с 31 декабря по 1 января 2019 года. Он попал в аварию в 00:30, когда направлялся к месту несения службы и проехал на мигающий зеленый, столкнувшись с автомобилем, который проехал на желтый. Александр скончался до прибытия медиков.
Весной 2022 года Татьяна завоевала первое место в категории «Бикини — Wellness», и это при том, что культуризмом она занимается лишь третий год.
— Мне кажется, те качества, которые я приобрела на службе, помогли мне в спорте. Выдержка, подчинение руководству, выполнение всех приказов: это всё однозначно оттуда идет, — говорит Татьяна Савельева.
Тренировки у Татьяны проходят четыре раза в неделю. Работе в ГУФСИН это никак не мешает, даже наоборот. Она с легкостью сдает спортивные нормативы — порой даже лучше мужчин-сослуживцев.
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