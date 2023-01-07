Красотка-майор стала чемпионкой по бодибилдингу после семейной трагедии — посмотрите на нее

— Вообще девушки, которые занимаются этим видом спорта, мне раньше очень нравились. Я смотрела картинки, посты, но всё было не всерьез, просто симпатия была. А в 2019 году у меня случилась семейная трагедия, — рассказывает Татьяна. — После этого меня накрыла тяжелая депрессия. Чтобы как-то отвлечься и показать пример детям (у Татьяны две дочери — 16 и 12 лет. — Прим. ред.), начала потихоньку ходить в зал. Сначала без фанатизма, просто посещала легкие тренировки. Потом они становились всё тяжелее и тяжелее.