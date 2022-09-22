«Пропускаем в пустые ворота»: «Сибирь» проиграла в матче екатеринбургскому «Автомобилисту»
Счет оказался 3:5 в пользу «Автомобилиста»
Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске прошел хоккейный матч между «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Новосибирцы проиграли матч со счетом 3:5. Последняя шайба попала в пустые ворота после того, как сняли вратаря. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на матче и запечатлел напряженную игру.
В первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги, 9 сентября, ХК «Сибирь» принимал китайскую команду «Куньлунь Ред Стар». Матч запомнился болельщикам обилием силовых приемов и шайб, правда, голы залетали лишь в ворота гостей.