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«Пропускаем в пустые ворота»: «Сибирь» проиграла в матче екатеринбургскому «Автомобилисту»

Счет оказался 3:5 в пользу «Автомобилиста»

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

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Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске прошел хоккейный матч между «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Новосибирцы проиграли матч со счетом 3:5. Последняя шайба попала в пустые ворота после того, как сняли вратаря. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на матче и запечатлел напряженную игру.

По статистике, которую опубликовали в телеграм-канале ХК «Сибирь», у «Сибири» больше бросков по воротам — 64. У «Автомобилиста» их 62

По статистике, которую опубликовали в телеграм-канале ХК «Сибирь», у «Сибири» больше бросков по воротам — 64. У «Автомобилиста» их 62

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В первом периоде две шайбы забили игроки «Автомобилиста» и на 15-й минуте забил Шаров

В первом периоде две шайбы забили игроки «Автомобилиста» и на 15-й минуте забил Шаров

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Во втором периоде две шайбы забили «автомобилисты» и две — «Сибирь»

Во втором периоде две шайбы забили «автомобилисты» и две — «Сибирь»

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Две шайбы во втором периоде забили Сетдиков и Бутузов

Две шайбы во втором периоде забили Сетдиков и Бутузов

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Последнюю шайбу забил игрок «Автомобилиста» Голышев

Последнюю шайбу забил игрок «Автомобилиста» Голышев

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За три минуты до конца матча в «Сибири» решили убрать вратаря — и последняя шайба залетела в пустые ворота

За три минуты до конца матча в «Сибири» решили убрать вратаря — и последняя шайба залетела в пустые ворота

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За игру «Сибирь» блокировала броски 22 раза, при этом «Автомобилист» блокировал 15 раз

За игру «Сибирь» блокировала броски 22 раза, при этом «Автомобилист» блокировал 15 раз

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В этой игре, как сообщают в телеграм-канале ХК «Сибирь», почетным гостем стал Макар Зимин — подопечный центра поддержки семей детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!»

В этой игре, как сообщают в телеграм-канале ХК «Сибирь», почетным гостем стал Макар Зимин — подопечный центра поддержки семей детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!»

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В первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги, 9 сентября, ХК «Сибирь» принимал китайскую команду «Куньлунь Ред Стар». Матч запомнился болельщикам обилием силовых приемов и шайб, правда, голы залетали лишь в ворота гостей.

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