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На проведение ЧМ по хоккею Новосибирская область потратит 300 миллионов рублей — на что они пойдут

В смету включен ряд расходов

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Местом проведения ЧМ станет новая ледовая площадка, которую сейчас возводят на левом берегу

Местом проведения ЧМ станет новая ледовая площадка, которую сейчас возводят на левом берегу

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На проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в бюджете Новосибирской области заложено около 300 миллионов рублей. В эту сумму входят затраты на организацию, работу волонтеров (включая брендированную одежду), логистику, церемонии, встречу спортсменов и их размещение. Основную часть затрат берет на себя регион, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— В случае с чемпионатом по волейболу ряд финансовых вопросов с транспортом и волонтерами федеральный организационный комитет забирает на себя. В хоккее — начиная от зимней и летней одежды для волонтеров и заканчивая церемонией открытия и закрытия соревнований, — пояснил министр в интервью изданию «Ъ-Сибирь».

Затраты на проведение чемпионата по волейболу заявлены в пределах 50 миллионов рублей.

Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 в Новосибирске будет идти три дня — с 27 по 29 августа 2022 года. Город будет принимать групповой этап чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Приедут команды четырех стран. С 26 декабря по 6 января 2023 года Новосибирск примет молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею. Ожидается прибытие десяти команд.

В конце 2022 года молодежный чемпионат мира по хоккею также примет Омск. В Омске к этому событию также возводят Ледовый дворец спорта. Мы сравнили их и выяснили, в каком из двух городов сооружения масштабнее, дороже и эффектнее.

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ЧМ по хоккею
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