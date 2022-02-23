На проведение ЧМ по хоккею Новосибирская область потратит 300 миллионов рублей — на что они пойдут

На проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в бюджете Новосибирской области заложено около 300 миллионов рублей. В эту сумму входят затраты на организацию, работу волонтеров (включая брендированную одежду), логистику, церемонии, встречу спортсменов и их размещение. Основную часть затрат берет на себя регион, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— В случае с чемпионатом по волейболу ряд финансовых вопросов с транспортом и волонтерами федеральный организационный комитет забирает на себя. В хоккее — начиная от зимней и летней одежды для волонтеров и заканчивая церемонией открытия и закрытия соревнований, — пояснил министр в интервью изданию «Ъ-Сибирь».