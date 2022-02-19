Валидольный хоккей и бронза в ски-кроссе: что случилось в 14-й день Олимпиады

Пекинская Олимпиада медленно подходит к концу: в выходные будут разыграны последние медали, в воскресенье все вместе посмотрим церемонию закрытия Игр. И этот день не был бы таким ярким, если бы не мучительная победа наших хоккеистов над шведами и выход в финал.

Сборная России по хоккею выиграла у Швеции по буллитам: счет 3:2. Исход матча решил гол Арсения Грицюка. В финальном туре нашим соперником станет сборная Финляндии, матч состоится 20 февраля утром. А пока можете почитать, как прошла встреча со шведами.