Валидольный хоккей и бронза в ски-кроссе: что случилось в 14-й день Олимпиады

Пекинская Олимпиада медленно подходит к концу: в выходные будут разыграны последние медали, в воскресенье все вместе посмотрим церемонию закрытия Игр. И этот день не был бы таким ярким, если бы не мучительная победа наших хоккеистов над шведами и выход в финал.
Сборная России по хоккею выиграла у Швеции по буллитам: счет 3:2. Исход матча решил гол Арсения Грицюка. В финальном туре нашим соперником станет сборная Финляндии, матч состоится 20 февраля утром. А пока можете почитать, как прошла встреча со шведами.
В ски-кроссе наша сборная — на третьем месте, бронзовую медаль взял фристайлист Сергей Ридзик. Это его вторая олимпийская бронза — четыре года назад он был призером зимних Игр в Пхенчхане.
— История повторилась. Сам не знаю, как мне удается таким образом подходить именно к Олимпийским играм. Видимо, экономлю силы. Четыре года в трубу, и в самый главный сезон для каждого спортсмена — такой результат, — признался Сергей Ридзик.
Не успела страна отойти от вчерашнего выступления фигуристок-одиночниц, как наши спортивные пары снова показывают класс: Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы находятся на втором месте. До лидерства им не хватило всего 0,16 балла. Лидеры, кстати, Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. В короткой программе они установили мировой рекорд, получив 84,41 балла. Предыдущий рекорд (82,83) принадлежал этой же паре.
На третьем месте пока действующие чемпионы мира и олимпийские призеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На четвертой строчке расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Финал увидим уже завтра. Есть шанс, что наши спортсмены снова займут несколько ступеней пьедестала.
В биатлоне сегодня промах — наши спортсменки не смогли взять ни одной медали. Кристина Резцова финишировала пятой — во время стрельбы она совершила шесть промахов. Ульяна Нигматуллина пришла 17-й, Ирина Казакевич — 20-я.
— Сегодня гонка прошла хорошо. В отличном настроении со старта и до самого финиша. Я кайфовала от всего. И результат, считаю, неплохой. Да, было много промахов, тяжелая погода, ветер. Но я действительно наслаждалась этим каждый круг. Ехала и понимала, что счастлива находиться на этой Олимпиаде, бежать эту крайнюю гонку, — комментирует свое выступление Резцова.
В мужском масс-старте стрельба сегодня тоже была не лучшей: Александр Логинов занял 15-е место. Эдуард Латыпов — на 19-м, Максим Цветков — 20-й. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо взял золотую медаль.
В конькобежном спорте на 1000 метров Виктор Муштаков занял 8-ю строчку, Павел Кулижников пришел 11-м. Победу одержал Томас Крол из Нидерландов.
СЮЖЕТ
В копилке сборной ОКР 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Мы на 9-й строчке в общекомандном зачете. Лидерство по-прежнему у Норвегии — у нее 15 золотых медалей. На втором месте — сборная Германии, на третьем — США.