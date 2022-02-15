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В «Спартаке» открывают новый бассейн с подводными тренажерами — как они выглядят и работают

Здесь хотят устраивать занятия по аквафитнесу

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В отдельном бассейне оборудовали зону для аквафитнеса

В отдельном бассейне оборудовали зону для аквафитнеса

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В новосибирском бассейне «Спартак» сделали зону с подводными тренажерами — это отдельный бассейн на цокольном этаже здания.

Как рассказали в администрации бассейна, здесь будет отдельная зона для аквафитнеса. Длина нового бассейна — 12 метров, ширина — 4 метра, глубина — 1 метр 30 сантиметров.

— Аквасайкл — наше новое направление. Акватренажеры заказывали в Италии, — уточнили в администрации бассейна.

Пока бассейн закрыт, но тренеры уже прошли подготовку и готовятся проводить занятия, сообщили в руководстве бассейна. Это будут платные занятия, цены пока не утвердили.

Новый бассейн находится на цокольном этаже здания. Бассейн начали строить около <nobr class="_">2 лет</nobr> назад

Новый бассейн находится на цокольном этаже здания. Бассейн начали строить около 2 лет назад

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В зону аквафитнеса можно будет попасть через отдельный вход, который откроют, когда новый бассейн официально откроется.

— Набираем группы, заниматься могут все желающие разных уровней и возрастов. Будет три уровня сложности, в зависимости от физической подготовки и желания, — озвучили условия занятий в администрации бассейна.

В сентябре прошлого года в Новосибирске начался второй этап реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» на Воинской, 1. Старое здание было снесено, а на его фундаменте обещают построить новый корпус площадью более пяти тысяч квадратных метров. Всего в Новосибирске около двадцати бассейнов, где можно плавать зимой и летом.

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