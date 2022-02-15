В «Спартаке» открывают новый бассейн с подводными тренажерами — как они выглядят и работают

В новосибирском бассейне «Спартак» сделали зону с подводными тренажерами — это отдельный бассейн на цокольном этаже здания.
Как рассказали в администрации бассейна, здесь будет отдельная зона для аквафитнеса. Длина нового бассейна — 12 метров, ширина — 4 метра, глубина — 1 метр 30 сантиметров.
— Аквасайкл — наше новое направление. Акватренажеры заказывали в Италии, — уточнили в администрации бассейна.
Пока бассейн закрыт, но тренеры уже прошли подготовку и готовятся проводить занятия, сообщили в руководстве бассейна. Это будут платные занятия, цены пока не утвердили.
В зону аквафитнеса можно будет попасть через отдельный вход, который откроют, когда новый бассейн официально откроется.
— Набираем группы, заниматься могут все желающие разных уровней и возрастов. Будет три уровня сложности, в зависимости от физической подготовки и желания, — озвучили условия занятий в администрации бассейна.
В сентябре прошлого года в Новосибирске начался второй этап реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» на Воинской, 1. Старое здание было снесено, а на его фундаменте обещают построить новый корпус площадью более пяти тысяч квадратных метров. Всего в Новосибирске около двадцати бассейнов, где можно плавать зимой и летом.