За десятый день зимних Игр у сборной ОКР появились серебряная медаль и новый олимпийский кавалер



Вторая хорошая новость — копилка нашей сборной пополнилась серебром в фигурном катании. Наши фигуристы блистают на льду и берут одну медаль за другой: на этот раз это сделали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это уже их вторая награда на Олимпиаде в Пекине — ранее фигуристы брали золото в командном соревновании.

— Мы сделали всё, над чем работали четыре года. Вложили в прокат всю душу и эмоции, — комментируют свое выступление Виктория Синицина и Никита Кацалапов. — Показали лучший результат в сезоне. В общем мы очень довольны. Повторю: у нас серебряная медаль, и мы счастливы!