За десятый день зимних Игр у сборной ОКР появились серебряная медаль и новый олимпийский кавалер

В Пекине завершился десятый день Олимпиады, он оставил нам три новости: две хороших и одну плохую. Начнем с плохой: МОК отказался проводить церемонию награждения наших фигуристов, пока не завершится расследование по допинговому скандалу Камилы Валиевой. Более того, церемонию отменят, если Валиева завоюет медаль в индивидуальных соревнованиях. К слову, мы только что обмолвились о первой хорошей новости этого дня: нашей фигуристке все-таки позволили выступать в индивидуальных соревнованиях на этих Играх.
Вторая хорошая новость — копилка нашей сборной пополнилась серебром в фигурном катании. Наши фигуристы блистают на льду и берут одну медаль за другой: на этот раз это сделали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это уже их вторая награда на Олимпиаде в Пекине — ранее фигуристы брали золото в командном соревновании.
— Мы сделали всё, над чем работали четыре года. Вложили в прокат всю душу и эмоции, — комментируют свое выступление Виктория Синицина и Никита Кацалапов. — Показали лучший результат в сезоне. В общем мы очень довольны. Повторю: у нас серебряная медаль, и мы счастливы!
Фигуристы набрали 220,51 балла, но не смогли пробиться на первое место — оно досталось французской паре Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Благодаря этой победе Никита Кацалапов стал полным кавалером олимпийских наград — в его личной копилке одно золото, одно серебро и бронза. Другие наши спортсмены заняли
Наши спортсмены заняли
Наша спортсменка Анастасия Таталина выходит в финал фристайла слоуп-стайл — она заняла
— Первой попыткой не очень довольна, а во второй удалось исправить все недочеты — говорит Анастасия Таталина. — Мы готовились выступать вчера, но из-за переноса получился еще один тренировочный день, чему я очень рада. Трасса со своими сложностями, но уже на ней привычнее, чем в первые дни катания.
К сожалению другая фристайлистка, Ксения Орлова, квалификацию не прошла. Финал соревнований пройдет завтра в 04:30 по московскому времени.
В других видах спорта, увы, нам сегодня не везет. В женском монобобе Надежда Сергеева смогла занять только
СЮЖЕТ
В акробатике мы упустили шанс выйти в финал соревнований по фристайлу. Анастасия Прыткова и Любовь Никитина выбыли в квалификации, а Есения Пантюхова смогла пройти в первый финал. Но во второй финал фристайлистка не попала — она закончила свое выступление на
Екатерина Косова также не смогла пройти квалификацию в сноуборде биг-эйр. В финале сборная ОКР представлена не будет.
На сегодняшний день у сборной ОКР 18 медалей: четыре золота, шесть серебряных, восемь бронзовых. Мы расположились на
На что смотреть завтра — ищите в нашем дайджесте. (Спойлер: на лед наконец-то выйдет Валиева!)