Положительный допинг-тест Валиевой подтвердили в международном допинг-центре

Международное агентство тестирования подтвердило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. При этом в релизе агентства говорится, что пробу взяли 25 декабря на чемпионате России и сняли с Камилы временное отстранение от участия в Олимпиаде 9 февраля.
Итоговое решение о распределении медалей олимпийского командного турнира фигуристов примут после рассмотрения апелляции МОК на выездной панели спортивного арбитража до 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Камила Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады-2022 в составе сборной России. Тогда российские спортсмены досрочно взяли золото Пекина, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Награждение фигуристов сначала перенесли на понедельник, потом на вторник, а затем и вовсе на неопределенное время — из-за проблем с допингом у России. Сначала говорили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций, после издание Inside The Games сообщило, что задержка церемонии связана с допинг-пробой Валиевой.
После этого РУСАДА автоматически отстранила Валиеву от соревнований и тренировок на Олимпиаде, но, посовещавшись, 9 февраля сняла отстранение с Валиевой, она вышла на тренировку.
СЮЖЕТ
— Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняла решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Обоснование данного решения будет доведено до всех заинтересованных сторон в кратчайшее время, — говорится в релизе РУСАДА.
Что за допинг обнаружили в пробах российской фигуристки, мы уточнили у специалистов, и они рассказали, как работает препарат, который приписывают Камиле Валиевой.