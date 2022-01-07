Правительство выделило дополнительные 1,6 миллиарда для завершения строительства ЛДС в Новосибирске

Информация о распределении по регионам
— В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на
Из постановления правительства следует, что Новосибирская область получит
При этом стройка ЛДС идет с отставанием. Недавно полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил о существенном отставании от графика. Об этом на итоговой пресс-конференции года упомянул и губернатор региона Андрей Травников, заявив, что строительство запаздывает на полгода. Поэтому строительство не прекращалось и в новогодние праздники.
26 декабря в Театральном сквере перед НОВАТом в 14:00 первые лица Новосибирска и региона торжественно запустили часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года. 4 января сообщалось, что в новом ЛДС установят финские борта — они помогут превращать арены в концертные площадки. Такое же оборудование установлено в ЛДС «Сибирь».