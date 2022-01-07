Правительство выделило дополнительные 1,6 миллиарда для завершения строительства ЛДС в Новосибирске

Информация о распределении по регионам 6 миллиардов рублей, из которых 1,6 миллиарда досталось Новосибирску на ЛДС, появилась на сайте Правительства РФ. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.



— В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идет с 2019 года и завершится в 2022 году. В прошлые годы на ее создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 миллиарда рублей, — следует из заявления пресс-службы российского правительства.

