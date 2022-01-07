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Правительство выделило дополнительные 1,6 миллиарда для завершения строительства ЛДС в Новосибирске

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении федеральной субсидии

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Из-за отставания от графика работы не прекращаются все новогодние праздники

Из-за отставания от графика работы не прекращаются все новогодние праздники

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Информация о распределении по регионам 6 миллиардов рублей, из которых 1,6 миллиарда досталось Новосибирску на ЛДС, появилась на сайте Правительства РФ. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идет с 2019 года и завершится в 2022 году. В прошлые годы на ее создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 миллиарда рублей, — следует из заявления пресс-службы российского правительства.

Из постановления правительства следует, что Новосибирская область получит 1,6 миллиарда рублей, которые должны пойти на завершение строительства новой ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

При этом стройка ЛДС идет с отставанием. Недавно полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил о существенном отставании от графика. Об этом на итоговой пресс-конференции года упомянул и губернатор региона Андрей Травников, заявив, что строительство запаздывает на полгода. Поэтому строительство не прекращалось и в новогодние праздники.

26 декабря в Театральном сквере перед НОВАТом в 14:00 первые лица Новосибирска и региона торжественно запустили часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года. 4 января сообщалось, что в новом ЛДС установят финские борта — они помогут превращать арены в концертные площадки. Такое же оборудование установлено в ЛДС «Сибирь».

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