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Обратный отсчет времени до Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 запустили в Новосибирске

Церемония открытия символических часов прошла в Новосибирске и Омске 26 декабря

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До начала мирового первенства по хоккею среди молодежных команд осталось 364 дня

До начала мирового первенства по хоккею среди молодежных команд осталось 364 дня

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Сегодня в Театральном сквере перед НОВАТом в 14:00 первые лица Новосибирска и региона торжественно запустили часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

Рядом с часами будет работать волонтерская стойка, где можно подать заявку и стать добровольцем мирового хоккейного форума. Гостей мероприятия ждет сюрприз от волонтеров первенства

Рядом с часами будет работать волонтерская стойка, где можно подать заявку и стать добровольцем мирового хоккейного форума. Гостей мероприятия ждет сюрприз от волонтеров первенства

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В этот же день, 26 декабря, но часом ранее, аналогичное мероприятие состоялось и в Томске на Соборной площади. В 12:00 перед Успенским собором развернулись праздничные гулянья. Одним из главных событий фестиваля стал турнир «Хоккей на валенках». Кроме того, на специально оборудованных площадках омичи смогли попробовать себя в силе и точности броска, а также в метании валенка. Об этом сообщили в ФХР.

МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. В Новосибирске к нему строится масштабный имиджевый спортивный объект — новая ледовая арена на 10,5 тысячи мест общей площадью 66 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией на берегу реки Оби. Вокруг ледовой арены обустраивается соответствующая инженерно-транспортная инфраструктура. На прошедшей неделе на ЛДС выделили дополнительные 1,6 миллиарда рублей.

При этом стройка ЛДС идет с отставанием. Недавно полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил о существенном отставании от графика. Об этом на итоговой пресс-конференции года упомянул и губернатор региона Андрей Травников, заявив, что строительство запаздывает на полгода.

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ЛДСМЧМ-2023
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