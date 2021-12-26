Обратный отсчет времени до Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 запустили в Новосибирске

Сегодня в Театральном сквере перед НОВАТом в 14:00 первые лица Новосибирска и региона торжественно запустили часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.
В этот же день, 26 декабря, но часом ранее, аналогичное мероприятие состоялось и в Томске на Соборной площади. В 12:00 перед Успенским собором развернулись праздничные гулянья. Одним из главных событий фестиваля стал турнир «Хоккей на валенках». Кроме того, на специально оборудованных площадках омичи смогли попробовать себя в силе и точности броска, а также в метании валенка. Об этом сообщили в ФХР.
МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря 2022 года по
При этом стройка ЛДС идет с отставанием. Недавно полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил о существенном отставании от графика. Об этом на итоговой пресс-конференции года упомянул и губернатор региона Андрей Травников, заявив, что строительство запаздывает на полгода.