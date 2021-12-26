Обратный отсчет времени до Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 запустили в Новосибирске

В этот же день, 26 декабря, но часом ранее, аналогичное мероприятие состоялось и в Томске на Соборной площади. В 12:00 перед Успенским собором развернулись праздничные гулянья. Одним из главных событий фестиваля стал турнир «Хоккей на валенках». Кроме того, на специально оборудованных площадках омичи смогли попробовать себя в силе и точности броска, а также в метании валенка. Об этом сообщили в ФХР.

