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В новом ЛДС установят финские борта — они помогут превращать арены в концертные площадки

Такое же оборудование установлено в ЛДС «Сибирь»

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В ЛДС появится оборудование финского производителя ICEPRO

В ЛДС появится оборудование финского производителя ICEPRO

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В новом ледовом дворце спорта установят амортизирующие борта финского производства в соответствии с регламентом международных хоккейных организаций. Недавно был подписан договор об их поставке.

На основной арене планируется смонтировать борта Superline, а на тренировочной — Westline.

— Борта позволят трансформировать основную арену под неледовые мероприятия за несколько часов. После преобразования зал будет способен вмещать более 12,5 тысячи зрителей. На тренировочной арене предполагается установка бортов Westline, которые также могут трансформироваться в зависимости от формата проводимых мероприятий. Борта оснащены высококачественным прозрачным акриловым остеклением, упрочненным с обеих сторон. Аналогичное оборудование установлено на ЛДС «Сибирь», — отметили в Министерстве строительства Новосибирской области.

Напомним, работы по строительству нового ЛДС на улице Немировича-Данченко начались вчера, 3 января. Недавно дирекция спортивных мероприятий НСО объявила аукцион на покупку кресел и трибун для новой ледовой арены в Новосибирске. Их стоимость оценили в 225,5 миллиона рублей.

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