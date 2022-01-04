В новом ЛДС установят финские борта — они помогут превращать арены в концертные площадки

Напомним, работы по строительству нового ЛДС на улице Немировича-Данченко начались вчера, 3 января. Недавно дирекция спортивных мероприятий НСО объявила аукцион на покупку кресел и трибун для новой ледовой арены в Новосибирске. Их стоимость оценили в 225,5 миллиона рублей.

