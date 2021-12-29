За кресла для нового новосибирского ЛДС заплатят больше 200 млн рублей

Дирекция спортивных мероприятий НСО объявила аукцион на покупку кресел и трибун для новой ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Их стоимость оценили в 225,5 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен доставить кресла и сидения разных видов. Самая большая часть закупки — складные пластмассовые кресла на консоли, их закупят в количестве 7005 штук. Всего для арены купят 10 646 сидений. Подрядчик должен будет доставить их, разгрузить и установить, проверить крепления на них.
— Поставка товара включает в себя демонстрацию работоспособности товара в месте поставки, а также обучение персонала спортивного объекта работе с оборудованием (по заявке), — говорится в документации.
Заявки на торги начали принимать 29 декабря. Итоги конкурса подведут 1 февраля, товар должны доставить и установить до 1 сентября 2022 года.
В декабре стало известно, что на строительство ЛДС выделят еще 1,6 миллиарда рублей. Стоимость всех работ оценивают почти в 12 миллиардов рублей. Сейчас работы идут с отставанием, но их планируют завершить к Молодежному чемпионату Мира по хоккею в 2022 году.