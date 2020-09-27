25-летний хоккеист из Новосибирска погиб в автокатастрофе

Ночью с 26 на 27 сентября в автокатастрофе погиб вратарь барнаульской команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. Он был родом из Новосибирска.



Сообщение о гибели спортсмена появилось на сайте хоккейного клуба:

— В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. <...> Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами, — написали на сайте клуба.