25-летний хоккеист из Новосибирска погиб в автокатастрофе

25-летний вратарь ХК «Динамо-Алтай» погиб в автокатастрофе
Ночью с 26 на
Сообщение о гибели спортсмена появилось на сайте хоккейного клуба:
— В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. <...> Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами, — написали на сайте клуба.
Вадим Орехов родился в Новосибирске в
Редакция НГС выражает соболезнования близким Вадима Орехова.
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