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25-летний хоккеист из Новосибирска погиб в автокатастрофе

Вадим Орехов родился в Новосибирске и играл за «Сибирских снайперов»

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Авария произошла этой ночью&nbsp;

Авария произошла этой ночью 

25-летний вратарь ХК «Динамо-Алтай» погиб в автокатастрофе

Ночью с 26 на 27 сентября в автокатастрофе погиб вратарь барнаульской команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. Он был родом из Новосибирска.

Сообщение о гибели спортсмена появилось на сайте хоккейного клуба:

— В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. <...> Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами, — написали на сайте клуба.

Вадим Орехов родился в Новосибирске в 1995 году. Окончил местную хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах», далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Динамо-Алтай» Вадим провёл четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58 процента бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.

Редакция НГС выражает соболезнования близким Вадима Орехова.

Год назад защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года. Ему было 29 лет.

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ХК «Сибирь»аварияхоккей
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