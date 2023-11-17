«Никто не спорит с профессионалом»: девушка-технарь рассказала, почему стереотипам не место в науке

Мама с самого детства давала мне возможность попробовать себя в разных направлениях, поэтому мое решение связать свою жизнь с технической отраслью и она, и мой папа поддержали.



Но некоторые мои старые знакомые до сих пор удивляются. «А мы думали, что ты пошла в музыку…» — говорят они. Дело в том, что я действительно на протяжении девяти лет училась в музыкальной школе по классу скрипки, состояла в образцовом ансамбле скрипачей «Каприс» и даже выступала в посольстве России в Париже. В общем, у меня были все шансы построить карьеру скрипачки. Но я приняла другое решение.

