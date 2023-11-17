«Никто не спорит с профессионалом»: девушка-технарь рассказала, почему стереотипам не место в науке

Мы продолжаем рассказывать о талантливых женщинах в науке. На этот раз своей историей с нами поделилась Юлия Каун, которая пишет аспирантскую диссертацию, преподает высшую математику и мечтает когда-нибудь совершить прорыв в ракетно-космической отрасли, вписав свое имя в ее историю.
«То, что я хочу связать свою жизнь с технической отраслью, я поняла еще в детстве…»
— Дедушка работал главным инженером в колхозе «Ленинец», он предлагал технические решения модернизации существующей техники. У него был такой кожаный портфель, остро заточенные карандаши, аккуратно сложенные чертежи. Меня это очень впечатляло.
Мне нравились физика и черчение, структурность и однозначность в понятиях. А вскоре в область моих интересов плотно вошла еще и информатика с языками программирования. С удовольствием я занималась и математикой. Мы с моей учительницей, могли часов пять просидеть над задачами и не заметить, как пролетело время.
Мама с самого детства давала мне возможность попробовать себя в разных направлениях, поэтому мое решение связать свою жизнь с технической отраслью и она, и мой папа поддержали.
Но некоторые мои старые знакомые до сих пор удивляются. «А мы думали, что ты пошла в музыку…» — говорят они. Дело в том, что я действительно на протяжении девяти лет училась в музыкальной школе по классу скрипки, состояла в образцовом ансамбле скрипачей «Каприс» и даже выступала в посольстве России в Париже. В общем, у меня были все шансы построить карьеру скрипачки. Но я приняла другое решение.
Не помню, чтобы кто-то отговаривал меня от выбора профессии. Но была определенная реакция от людей, когда они слышали, что девочка собирается связать свою деятельность с физикой. Тем не менее техническая область всегда казалась мне самой фундаментальной. Видимо, мне с детства привили мысль о том, что инженер — это звучит гордо.
Я очень хотела поступить в Санкт-Петербург, отправила документы почтой в два университета. Я понимала, что бюджетных мест мало и я могу пролететь. В итоге сначала мне позвонили из ГУМРФ
Я об этом сначала и не подозревала. Но потом меня отправили проходить очень серьезную комиссию, на которой мне сказали срочно делать операцию по восстановлению зрения, иначе меня не зачислят. Я в шоке. Сижу, плачу. И тут узнаю, что меня уже хотят на какой-то корабль отправлять…
Так что я забрала документы и пошла в «ВОЕНМЕХ»
В тот момент мама, которая ждала меня снаружи университета, забеспокоилась и спросила у охранника, не могла ли я незаметно выйти из других дверей. Он в шутку ответил: «Если она зашла, то она уже не выйдет». Вот я так и осталась…
Конечно, девушек было меньше на потоке, но они были максимально сосредоточены на учебе. Даже самые суровые профессора относились к нам с уважением. Я помню, как преподаватель по начертательной геометрии ставил меня в пример ребятам из других групп.
Во время учебы на меня сильно повлиял профессор кафедры «А9» Василий Васильевич Сахин. Помню, как сдавала ему первую расчетную работу. После проверки она превратилась в красную от исправлений.
Но Василий Васильевич успокоил меня и просто попросил подготовить ответы на вопросы. Я же решила полностью перепечатать работу. Он взглянул на нее и сказал, что даже не это ему было нужно. Вся ценность, по его мнению, была в работе над ошибками, которую я проделала. Ему важно было понять, что я разобралась с замечаниями и усвоила их.
Надо понимать, что когда тебе 18–20 лет, сомнения в себе — это нормально. Ребята с нами учились разные, у кого-то была более серьезная подготовка. Мне, конечно, помогала поддержка близких и, опять же, мое упорство. Когда у меня что-то не получалось, я злилась, а потом вспоминала, какой большой путь я уже прошла — от мечты учиться в Санкт-Петербурге до той точки, в которой я находилась.
А еще мне мама как-то сказала фразу, которую я впоследствии часто вспоминала: «Иногда надо просто делать». Вот я и делала. Думала о том, что там, дома, все переживают за меня. А потом у меня начинало что-то получаться и я убеждалась в правильности своих действий.
Сейчас я пишу аспирантскую диссертацию, а также преподаю высшую математику. А еще я уже два месяца руковожу Молодежным инженерным центром — замечательным местом, где юноши и девушки могут реализовать свои научные идеи и задумки. Многие из них разрабатывают свои собственные ракеты, управляют дронами и роботами. И даже запускают спутники на орбиту!
С одной стороны, Молодежный инженерный центр — это полигон для творческой деятельности, но с другой, это преподаватели и аспиранты, которые смогут на профессиональном уровне подсказать и сориентировать ребят в их работе.
Меня как-то спросили, если бы мне не нужно было беспокоиться о материальном, чем бы я занималась. Я подумала и ответила, что ничего бы не поменяла.
У меня также есть собственный проект по созданию сопел внешнего расширения для сверхлегких ракета-носителей, над которым я работаю вместе со своим научным руководителем, профессором кафедры плазмогазодинамики и теплотехники
Смысл этого проекта в том, чтобы перейти от использования двух- или трехступенчатых систем к одноступенчатым ракета-носителям. Вообще у нас в планах коммерциализировать этот проект. Попробовать изготовить первый опытный образец. А потом и создать малое инновационное предприятие, которое позволит уже на более серьезном уровне представлять его производство.
Честно говоря, втайне я мечтаю создать свое устройство, которое будет использоваться в ракетно-космической отрасли, — ракетное сопло «Каун».
Дорогие девушки, сколько бы стереотипов вы ни слышали о технической отрасли, знайте: никто не спорит с профессионалом. Все молодые люди сталкиваются со стигматизацией. Но, когда ты достигаешь профессионализма, с тобой начинают считаться. И тут уже твой пол абсолютно не важен.