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Наука в регионах

«Никто не спорит с профессионалом»: девушка-технарь рассказала, почему стереотипам не место в науке

История аспирантки «ВОЕНМЕХа» им. Д. Ф. Устинова Юлии Каун

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Юлия Каун, основательница проекта по созданию сопел внешнего расширения для сверхлегких ракета-носителей, — о том, как отказалась от карьеры скрипачки, справилась с сомнениями в себе благодаря мудрым словам мамы и нашла работу, в которой нет рутины

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Мы продолжаем рассказывать о талантливых женщинах в науке. На этот раз своей историей с нами поделилась Юлия Каун, которая пишет аспирантскую диссертацию, преподает высшую математику и мечтает когда-нибудь совершить прорыв в ракетно-космической отрасли, вписав свое имя в ее историю.

«То, что я хочу связать свою жизнь с технической отраслью, я поняла еще в детстве…»

— Дедушка работал главным инженером в колхозе «Ленинец», он предлагал технические решения модернизации существующей техники. У него был такой кожаный портфель, остро заточенные карандаши, аккуратно сложенные чертежи. Меня это очень впечатляло.

Мне нравились физика и черчение, структурность и однозначность в понятиях. А вскоре в область моих интересов плотно вошла еще и информатика с языками программирования. С удовольствием я занималась и математикой. Мы с моей учительницей, могли часов пять просидеть над задачами и не заметить, как пролетело время.

Мама с самого детства давала мне возможность попробовать себя в разных направлениях, поэтому мое решение связать свою жизнь с технической отраслью и она, и мой папа поддержали.

Но некоторые мои старые знакомые до сих пор удивляются. «А мы думали, что ты пошла в музыку…» — говорят они. Дело в том, что я действительно на протяжении девяти лет училась в музыкальной школе по классу скрипки, состояла в образцовом ансамбле скрипачей «Каприс» и даже выступала в посольстве России в Париже. В общем, у меня были все шансы построить карьеру скрипачки. Но я приняла другое решение.

Не помню, чтобы кто-то отговаривал меня от выбора профессии. Но была определенная реакция от людей, когда они слышали, что девочка собирается связать свою деятельность с физикой. Тем не менее техническая область всегда казалась мне самой фундаментальной. Видимо, мне с детства привили мысль о том, что инженер — это звучит гордо.

Я очень хотела поступить в Санкт-Петербург, отправила документы почтой в два университета. Я понимала, что бюджетных мест мало и я могу пролететь. В итоге сначала мне позвонили из ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, куда я подавалась на направление «теплотехника и теплоэнергетика». Я в срочном порядке взяла билеты из Краснодара в Санкт-Петербург. В итоге в университете произошла некоторая путаница: специальность, на которую я поступала, была гражданской, но ее включили в список военных специальностей, где была предусмотрена практика на корабле.

Я об этом сначала и не подозревала. Но потом меня отправили проходить очень серьезную комиссию, на которой мне сказали срочно делать операцию по восстановлению зрения, иначе меня не зачислят. Я в шоке. Сижу, плачу. И тут узнаю, что меня уже хотят на какой-то корабль отправлять…

Так что я забрала документы и пошла в «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова… С полной уверенностью, что я не пройду. В приемной комиссии меня встретил заместитель декана Аркадий Александрович Брацлавский. Моя мама попросила его о возможности поговорить с кем-то еще из представителей вуза, и он провел меня в кабинет декана факультета «А» Ракетно-космической техники Леонида Павловича Юнакова. Вообще таких экскурсий для абитуриентов не проводят. Я сама не понимаю, почему именно мне разрешили. Наверно, просто повезло.

В тот момент мама, которая ждала меня снаружи университета, забеспокоилась и спросила у охранника, не могла ли я незаметно выйти из других дверей. Он в шутку ответил: «Если она зашла, то она уже не выйдет». Вот я так и осталась…

Конечно, девушек было меньше на потоке, но они были максимально сосредоточены на учебе. Даже самые суровые профессора относились к нам с уважением. Я помню, как преподаватель по начертательной геометрии ставил меня в пример ребятам из других групп.

Девушек было меньше на потоке, но они были максимально сосредоточены на учебе

Девушек было меньше на потоке, но они были максимально сосредоточены на учебе

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Во время учебы на меня сильно повлиял профессор кафедры «А9» Василий Васильевич Сахин. Помню, как сдавала ему первую расчетную работу. После проверки она превратилась в красную от исправлений.

Но Василий Васильевич успокоил меня и просто попросил подготовить ответы на вопросы. Я же решила полностью перепечатать работу. Он взглянул на нее и сказал, что даже не это ему было нужно. Вся ценность, по его мнению, была в работе над ошибками, которую я проделала. Ему важно было понять, что я разобралась с замечаниями и усвоила их.

Надо понимать, что когда тебе 18–20 лет, сомнения в себе — это нормально. Ребята с нами учились разные, у кого-то была более серьезная подготовка. Мне, конечно, помогала поддержка близких и, опять же, мое упорство. Когда у меня что-то не получалось, я злилась, а потом вспоминала, какой большой путь я уже прошла — от мечты учиться в Санкт-Петербурге до той точки, в которой я находилась.

А еще мне мама как-то сказала фразу, которую я впоследствии часто вспоминала: «Иногда надо просто делать». Вот я и делала. Думала о том, что там, дома, все переживают за меня. А потом у меня начинало что-то получаться и я убеждалась в правильности своих действий.

Сейчас я пишу аспирантскую диссертацию, а также преподаю высшую математику. А еще я уже два месяца руковожу Молодежным инженерным центром — замечательным местом, где юноши и девушки могут реализовать свои научные идеи и задумки. Многие из них разрабатывают свои собственные ракеты, управляют дронами и роботами. И даже запускают спутники на орбиту!

С одной стороны, Молодежный инженерный центр — это полигон для творческой деятельности, но с другой, это преподаватели и аспиранты, которые смогут на профессиональном уровне подсказать и сориентировать ребят в их работе.

Уже два месяца Юлия руководит Молодежным инженерным центром

Уже два месяца Юлия руководит Молодежным инженерным центром

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Меня как-то спросили, если бы мне не нужно было беспокоиться о материальном, чем бы я занималась. Я подумала и ответила, что ничего бы не поменяла.

У меня также есть собственный проект по созданию сопел внешнего расширения для сверхлегких ракета-носителей, над которым я работаю вместе со своим научным руководителем, профессором кафедры плазмогазодинамики и теплотехники Чернышовым М. В. и научным консультантом Брыковым Н. А.

Смысл этого проекта в том, чтобы перейти от использования двух- или трехступенчатых систем к одноступенчатым ракета-носителям. Вообще у нас в планах коммерциализировать этот проект. Попробовать изготовить первый опытный образец. А потом и создать малое инновационное предприятие, которое позволит уже на более серьезном уровне представлять его производство.

Честно говоря, втайне я мечтаю создать свое устройство, которое будет использоваться в ракетно-космической отрасли, — ракетное сопло «Каун».

Дорогие девушки, сколько бы стереотипов вы ни слышали о технической отрасли, знайте: никто не спорит с профессионалом. Все молодые люди сталкиваются со стигматизацией. Но, когда ты достигаешь профессионализма, с тобой начинают считаться. И тут уже твой пол абсолютно не важен.

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