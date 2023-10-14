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Странные светящиеся объекты»: сибирячка заметила огни в небе на границе РФ и Казахстана — астроном объяснил, что это

На фотоснимках видны ровно расположенные друг от друга точки

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Объекты светятся очень ярко

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В небе на границе Российской Федерации и Казахстана читательница НГС заметила странные огни, расположенные друг от друга на равном расстоянии. Она прислала фото в редакцию НГС.

— Странные точки в небе, полосой. На границе России и Казахстана, около города Карасук замечены странные светящиеся объекты в небе, — сообщила читательница.

Астроном, сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров пояснил корреспонденту НГС, что это — не парад планет и не НЛО.

­– Это спутниковая система Starlink, Маск. Их пачками запускают, и они летят друг за другом на небе. В интернете о них очень много написано. Можно конечно рассчитать их появление на небе в определенной точке. Есть программы астрономические, по которым можно узнать заранее, где они будут пролетать. Спутники эти очень яркие. Мешают астрономам наблюдать звезды, туманности, открывать кометы и так далее. Технический прогресс на лицо, — прокомментировал снимки ученый.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец побывал в огромном кратере от кометы. Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров вернулся из экспедиции в казахстанскую пустыню.

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