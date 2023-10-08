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Мэрия выдала разрешение на строительство научного института — где он появится

13-этажное здание хотят возвести на правом берегу Новосибирска

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Разрешение на строительство здания выдали 6 октября

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В Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство здания научно-исследовательского института. Документ опубликовали на муниципальном портале Новосибирска.

Застройщиком здания станет ООО «Предприятие «Элтекс»». Оно появится на улице Окружной в Калининском районе Новосибирска. Площадь объекта достигает более 30 тысяч квадратных метров, в нем разместят 13 этажей, в том числе один подземный. Высота института составит 58,15 квадратных метра, в нем также будет подземная автостоянка на 60 машино-мест.

Разрешение на строительство здания выдали 6 октября. Документ действует до 5 сентября 2027 года.

На сайте компании указано, что «Предприятие «Элтекс»» образовали в 1992 году, компания выступает крупным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования. По данным «Контур. Фокуса», директором ООО «Предприятие «Элтекс»» выступает Алексей Черников, соучредителями — Алексей Черников, Виктор Малов, Валерий Айдагулов, Александр Мохов и Сергей Игонин. На конец 2021 года выручка организации составила 7,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 731,2 миллиона рублей. С компанией заключили госконтракты на сумму 8,9 миллиарда рублей.

О планах по строительству института стало известно в апреле этого года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, объём инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей, в городе построят институт для разработки импортозамещающих технологий связи и передачи данных.

Реализовать проект намерены в 2023–2025 годах. НГС направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать строительство объекта.

В начале июля мэрия выдала разрешение на строительство школы на улице Большой. Она появится вблизи жилого комплекса «Новомарусино».

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Разрешение на строительствоМэрия НовосибирскаИнститутКалининский район
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