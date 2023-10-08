Мэрия выдала разрешение на строительство научного института — где он появится

В Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство здания научно-исследовательского института. Документ опубликовали на муниципальном портале Новосибирска.



Застройщиком здания станет ООО «Предприятие «Элтекс»». Оно появится на улице Окружной в Калининском районе Новосибирска. Площадь объекта достигает более 30 тысяч квадратных метров, в нем разместят 13 этажей, в том числе один подземный. Высота института составит 58,15 квадратных метра, в нем также будет подземная автостоянка на 60 машино-мест.

