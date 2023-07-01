825 мест: мэрия выдала разрешение на строительство школы на улице Большой

Мэрия выдала разрешение на строительство школы в Ленинском районе Новосибирска. Образовательное учреждение разместят на улице Большой.
Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска. Разрешение на строительство общеобразовательной школы получило ООО «Школа в Ленинском районе».
Общеобразовательная школа появится вблизи жилого комплекса «Новомарусино». В документе указано, что площадь здания составит около
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Школа в Ленинском районе» образовали в 2022 году, управляющей компанией организации выступает ООО «Инфраструктура Детства», на 91,9% принадлежащее ООО «СБ Капитал». Учредителями последнего являются Борис Блохин (46,5%), Отто Сопроненко (46,5) и Алексей Шаповалов (7%). «СБ Капитал» числится учредителем ООО «Школа в Ленинском районе». На конец прошлого года баланс фирмы составил 30,9 миллиона рублей, чистый убыток — 2,7 миллиона рублей.
— Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на
На сайте Министерства образования Новосибирской области указано, что плановая дата ввода здания учреждения назначена на декабрь 2023 года. В школе разместят 12 классов для начальной школы, 13 помещений для учащихся средней школы второй и третьей ступеней и профильные кабинеты.
В здании появятся медицинский блок, тренажерный зал и другое, во всех учебных кабинетах предусмотрен умывальник с горячей и холодной водой. Подрядчиком строительства выступает ООО СК «Столица Приволжья», ее учредителем являются ООО «Инфраструктура Детства» и ООО «СБ Капитал».
1 июля стало известно, что 93 выпускника школ Новосибирска сдали ЕГЭ на 100 баллов. Шестеро из них набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам.