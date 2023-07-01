825 мест: мэрия выдала разрешение на строительство школы на улице Большой

В здании появятся медицинский блок, тренажерный зал и другое, во всех учебных кабинетах предусмотрен умывальник с горячей и холодной водой. Подрядчиком строительства выступает ООО СК «Столица Приволжья», ее учредителем являются ООО «Инфраструктура Детства» и ООО «СБ Капитал».