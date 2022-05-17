В небе над Новосибирском можно будет увидеть «большую Луну»

Ночью с 17 на 18 мая Луна в небе над Новосибирском будет выглядеть больше, чем обычно. Это связано с тем, что этот период проходит между полнолунием и перигеем.

— Мы ждем появление «большой Луны». Дело в том, что в середине месяца в «лунном расписании» совпадают полнолуние (16 мая) и прохождение Луной ближайшей к Земле точки орбиты — перигея (18 мая). Но к этому нужно добавить низкую высоту над горизонтом. 18 мая Луна не поднимется выше 8 градусов, что дополнительно «укрупнит» ее размер, — рассказал НГС Олег Кашин, специалист Большого новосибирского планетария.