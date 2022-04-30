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«Сезон наблюдения больших планет»: в небе над Новосибирском станут видны Сатурн и Юпитер

Рассказываем, когда их можно будет увидеть

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Чтобы увидеть некоторые планеты, потребуется телескоп

Чтобы увидеть некоторые планеты, потребуется телескоп

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В мае в небе над Новосибирском начнется сезон наблюдения за Сатурном и Юпитером. Также можно будет увидеть сближение планет, которые обычно находятся на большом расстоянии друг от друга.

— Месяц май откроет сезон наблюдения больших планет. Сразу два газовых гиганта — Сатурн и Юпитер — выйдут на утреннюю видимость после перерыва в несколько месяцев, когда они «прятались» в ярких лучах Солнца, — рассказал НГС Олег Кашин, специалист Большого новосибирского планетария.

Сатурн можно будет разглядеть с 5 мая, Юпитер — с 13-го.

1 мая произойдет сближение Венеры и Юпитера, они окажутся на расстоянии в 0,2 градуса друг от друга. Планеты начнут восходить после 05:00, и у любителей астрономии будет примерно 30–40 минут, чтобы увидеть их перед рассветом.

— При этом Венера будет доступна для невооруженного глаза, а Юпитер можно будет увидеть в телескоп или хороший бинокль, так как на утренней видимости он окажется только через 2 недели, — объяснил Олег Кашин.

29 мая произойдет сближение Юпитера и Марса. Но из-за светлого неба наблюдателям будет заметен только Юпитер. Марс станет доступен еще через месяц. Увидеть эти планеты 29 мая можно будет только с помощью бинокля или телескопа.

Ранее НГС писал, что в апреле можно было увидеть метеорный поток Лириды. В максимуме в нем можно увидеть 90 «падающих звезд» в час.

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