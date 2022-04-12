Одно из самых ожидаемых космособытий апреля: в Новосибирске можно будет наблюдать звездопад Лириды
Метеорный поток достигнет своего максимума 22 апреля
В Новосибирской области с
Как рассказал корреспонденту НГС Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария, это не самый сильный метеорный поток в году, но в истории известны случаи, когда в максимуме Лириды можно было наблюдать до 90 метеоров в час.
— Темное загородное небо подарит больше шансов увидеть метеоры. Учитывая это, стоит планировать наблюдения, не забыв также про термос с горячим чаем, который прохладной апрельской ночью обязательно добавит приятных впечатлений, — рассказал Олег Кашин.
Как уточнил специалист планетария, наблюдать за звездопадом лучше всего после 3 часов ночи. В это время созвездие Лиры поднимется высоко на юге. Ориентиром для наблюдения может служить звезда Вега.
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал видео со вспышками на Солнце. Астрофотограф получил недавно высокотехнологичный телескоп, который и позволяет делать такие яркие и точные снимки со множеством деталей.