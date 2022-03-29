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«Они как маленькие молнии»: новосибирский астрофотограф снял на видео вспышки на солнце

Для этого ему понадобился высокоточный телескоп

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Светлые места около черных пятен и есть вспышки

Светлые места около черных пятен и есть вспышки

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал видео со вспышками на Солнце.

— На видео можно увидеть яркие вспышки — они как маленькие молнии, такие линии, — рассказал Алексей Поляков. — Интересно, что если посмотреть внутрь пятна, то можно увидеть, как туда забегают тоже три точки — небольшие вспышки. А сами черные пятна — это места выхода магнитных линий солнца.

Астрофотограф получил недавно высокотехнологичный телескоп, который и позволяет делать такие яркие и точные снимки со множеством деталей.

— Он позволяет снимать Солнце в линии водорода, где солнечная хромосфера — там видны все вспышки, протуберанцы и всё самое-самое интересное, — добавил Алексей.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие снимки туманности Розетка и звездного скопления NGC 2244 в созвездии Единорога.

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Солнцеастрофотограф
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