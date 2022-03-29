«Они как маленькие молнии»: новосибирский астрофотограф снял на видео вспышки на солнце

— Он позволяет снимать Солнце в линии водорода, где солнечная хромосфера — там видны все вспышки, протуберанцы и всё самое-самое интересное, — добавил Алексей.



Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие снимки туманности Розетка и звездного скопления NGC 2244 в созвездии Единорога.