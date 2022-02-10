Новосибирский астрофотограф сделал снимки туманности, удаленной от Земли на 5 тысяч световых лет

— Я тут кое-что переделал в монтировке. Это штука, на которой телескоп стоит. Переставлял на другой привод — чтобы было плавное и гладкое ведение. Поменял кое-что в конструкции самого телескопа. Мне нужно было проверить, насколько хорошо это всё работает. Но, так как светила Луна, выбрал достаточно яркий объект — Розетку. Как раз давно хотел крупно снять пылевые глобулы, — объяснил сибиряк.