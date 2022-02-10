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Новосибирский астрофотограф сделал снимки туманности, удаленной от Земли на 5 тысяч световых лет

На этот раз сибиряку удалось снять пылевые глобулы туманности Розетка крупным планом

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В начале съемки астрофотографу мешала Луна, но всё же снимки получились на славу

В начале съемки астрофотографу мешала Луна, но всё же снимки получились на славу

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие снимки туманности Розетка и звездного скопления ngc2244 в созвездии Единорога. Для этого ему пришлось отъехать подальше от Новосибирска.

— Снимал вчера. Ездил по Ленинск-Кузнецкой трассе, примерно 60 км от Новосибирска, к селу Усть-Каменка. Там небо уже более-менее пригодное для съемки — не засвеченное городскими огнями. Немного помешала Луна, ярко светила, но потом она села, и в итоге всё получилось. Снимал с 21 вечера до 04:30 утра. Туманности всегда долго снимаются, особенно если ты хочешь сделать еще и цветные снимки, — рассказал Алексей Поляков.

Итогом своей поездки сибиряк поделился на своей странице в Instagram. Там же он пояснил, что масса туманности Розетка составляет около 100 тысяч солнечных масс, а расстояние до нее — около 5000 световых лет. Там продолжают образовываться новые звезды.

Новое оборудование помогло Алексею снять туманность так, чтобы на фотографиях были видны увеличенные пылевые глобулы.

Такой телескоп Алексей мастерил сам. Он позволил крупно подснять пылевые глобулы туманности

Такой телескоп Алексей мастерил сам. Он позволил крупно подснять пылевые глобулы туманности

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— Я тут кое-что переделал в монтировке. Это штука, на которой телескоп стоит. Переставлял на другой привод — чтобы было плавное и гладкое ведение. Поменял кое-что в конструкции самого телескопа. Мне нужно было проверить, насколько хорошо это всё работает. Но, так как светила Луна, выбрал достаточно яркий объект — Розетку. Как раз давно хотел крупно снять пылевые глобулы, — объяснил сибиряк.

Всего на съемки ушло больше 7 часов

Всего на съемки ушло больше 7 часов

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В январе Алексей Поляков сделал панораму звездного неба, на которую попало более десятка туманностей. Ради этих кадров ему пришлось уехать в село, расположенное в 100 километрах от границы с Монголией.

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астрофотографтуманность
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