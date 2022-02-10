Новосибирский астрофотограф сделал снимки туманности, удаленной от Земли на 5 тысяч световых лет

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие снимки туманности Розетка и звездного скопления ngc2244 в созвездии Единорога. Для этого ему пришлось отъехать подальше от Новосибирска.
— Снимал вчера. Ездил по Ленинск-Кузнецкой трассе, примерно 60 км от Новосибирска, к селу Усть-Каменка. Там небо уже более-менее пригодное для съемки — не засвеченное городскими огнями. Немного помешала Луна, ярко светила, но потом она села, и в итоге всё получилось. Снимал с 21 вечера до 04:30 утра. Туманности всегда долго снимаются, особенно если ты хочешь сделать еще и цветные снимки, — рассказал Алексей Поляков.
Итогом своей поездки сибиряк поделился на своей странице в Instagram. Там же он пояснил, что масса туманности Розетка составляет около 100 тысяч солнечных масс, а расстояние до нее — около 5000 световых лет. Там продолжают образовываться новые звезды.
Новое оборудование помогло Алексею снять туманность так, чтобы на фотографиях были видны увеличенные пылевые глобулы.
— Я тут кое-что переделал в монтировке. Это штука, на которой телескоп стоит. Переставлял на другой привод — чтобы было плавное и гладкое ведение. Поменял кое-что в конструкции самого телескопа. Мне нужно было проверить, насколько хорошо это всё работает. Но, так как светила Луна, выбрал достаточно яркий объект — Розетку. Как раз давно хотел крупно снять пылевые глобулы, — объяснил сибиряк.
В январе Алексей Поляков сделал панораму звездного неба, на которую попало более десятка туманностей. Ради этих кадров ему пришлось уехать в село, расположенное в 100 километрах от границы с Монголией.