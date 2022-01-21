Снимал в 100 километрах от Монголии: новосибирец сделал панораму с десятком туманностей

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал панораму звездного неба, на которую попало более десятка туманностей
Ради кадров новосибирец в октябре поехал на Горный Алтай, в село Акташ, расположенное в 100 километрах от границы с Монголией. По мнению фотографа, это самая близкая точка к Новосибирску, где идеально черное ночное небо без засветки.
На съемку у мужчины ушло около 20 часов. Минувшие пять ночей Алексей редактировал и объединял получившиеся кадры. В результате на своей странице в «Инстаграме» он поделился впечатляющей панорамой космоса.
— На этой панораме видно, как всё созвездие Орион утопает в туманностях М42 (Большая туманность Ориона), Конская голова, Пламя, Бегущий человек, М78, Петля Барнарда. На левой части снимка прекрасно виден комплекс туманностей в Единороге. Самая яркая называется Розетка, над ней — Лисий мех и Рождественская елка. На снимке — еще куча мелких туманностей с неинтересными каталожными номерами, — поделился Алексей.
В середине сентября Алексей Поляков сделал снимки туманностей в созвездии Стрельца. В августе Алексей смог сфотографировать редкое явление — череду затмений у Юпитера. Посмотрите на них на коротком видео.