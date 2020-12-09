Новосибирск попадет под действие магнитной бури — когда и к чему надо готовиться

Новосибирск попадет под действие магнитной бури
К Новосибирску приближается магнитная буря — она начнется ночью
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, к Земле двигаются массы солнечного вещества, которые образовались после крупной вспышки
— Солнечный ветер, который идет на Землю, влияет на нее. В магнитосферу попадают потоки частиц, но она, как правило, с этим справляется. А когда Солнце выбрасывает большое количество плазмы — это случается во время вспышек — на Землю оказывается существенное влияние и происходят магнитные бури. Большие потоки плазмы летят в космос, и если на их пути оказывается Земля, магнитосфера начинает реагировать. Она сжимается, происходит хаотичное изменение параметров, — объяснил специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Изменение магнитосферы может привести к перепадам атмосферного давления. Это иногда влияет на самочувствие людей.
— Нынешний выброс будет достаточно скромный. Страдают больше всего регионы, в которых Солнце в этот момент окажется в высшей точке. В Новосибирской области пик бури придется на 00:00, соответственно, основной удар будет в Западном полушарии. Волна обходит всю планету, но наш регион войдет под воздействие бури плавно, — рассказал астроном.
Земля будет находиться под влиянием солнечного вещества около суток.
— В этот период нужно внимательнее относиться к своему здоровью, но паниковать не стоит, — добавил Олег Кашин.
В прошлый раз магнитная буря наблюдалась
Сегодня утром, 9 декабря, над Новосибирском заметили солнечное гало. Посмотрите, каким оно было.