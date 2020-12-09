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Новосибирск попадет под действие магнитной бури — когда и к чему надо готовиться

Астрономы предупреждают, что у некоторых людей может ухудшиться самочувствие

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Пик магнитной бури ожидается в ночь на <nobr class="_">10 декабря</nobr>

Пик магнитной бури ожидается в ночь на 10 декабря

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Новосибирск попадет под действие магнитной бури

К Новосибирску приближается магнитная буря — она начнется ночью 9 декабря. В планетарии рассказали, к чему это может привести.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, к Земле двигаются массы солнечного вещества, которые образовались после крупной вспышки 7 декабря. Первые потоки подойдут к планете ночью 9 декабря, а пик придется на ночь на 10 декабря.

— Солнечный ветер, который идет на Землю, влияет на нее. В магнитосферу попадают потоки частиц, но она, как правило, с этим справляется. А когда Солнце выбрасывает большое количество плазмы — это случается во время вспышек — на Землю оказывается существенное влияние и происходят магнитные бури. Большие потоки плазмы летят в космос, и если на их пути оказывается Земля, магнитосфера начинает реагировать. Она сжимается, происходит хаотичное изменение параметров, — объяснил специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

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Магнитная буря будет слабой&nbsp;

Магнитная буря будет слабой 

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Изменение магнитосферы может привести к перепадам атмосферного давления. Это иногда влияет на самочувствие людей.

— Нынешний выброс будет достаточно скромный. Страдают больше всего регионы, в которых Солнце в этот момент окажется в высшей точке. В Новосибирской области пик бури придется на 00:00, соответственно, основной удар будет в Западном полушарии. Волна обходит всю планету, но наш регион войдет под воздействие бури плавно, — рассказал астроном.

Земля будет находиться под влиянием солнечного вещества около суток.

— В этот период нужно внимательнее относиться к своему здоровью, но паниковать не стоит, — добавил Олег Кашин.

В прошлый раз магнитная буря наблюдалась 21 октября. Тогда астроном объяснил, с чем была связана солнечная активность.

Сегодня утром, 9 декабря, над Новосибирском заметили солнечное гало. Посмотрите, каким оно было.

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Солнцеастрономиямагнитная буря
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