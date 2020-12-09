Новосибирск попадет под действие магнитной бури — когда и к чему надо готовиться

К Новосибирску приближается магнитная буря — она начнется ночью 9 декабря . В планетарии рассказали, к чему это может привести.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, к Земле двигаются массы солнечного вещества, которые образовались после крупной вспышки 7 декабря . Первые потоки подойдут к планете ночью 9 декабря , а пик придется на ночь на 10 декабря .

— Солнечный ветер, который идет на Землю, влияет на нее. В магнитосферу попадают потоки частиц, но она, как правило, с этим справляется. А когда Солнце выбрасывает большое количество плазмы — это случается во время вспышек — на Землю оказывается существенное влияние и происходят магнитные бури. Большие потоки плазмы летят в космос, и если на их пути оказывается Земля, магнитосфера начинает реагировать. Она сжимается, происходит хаотичное изменение параметров, — объяснил специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.