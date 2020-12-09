Жители Новосибирска заметили в небе утреннее гало

В небе над Новосибирском появилось гало
Утром в среду, 9 декабря, жители Новосибирска заметили в небе над городом гало. Фотографию необычного явления в редакцию НГС прислала читательница.
— Народная примета гласит: если гало появилось во время похолодания, то морозная погода продержится несколько недель, — подписала фото читательница Анна.
Анна сделала фотографию в Ленинском районе, около остановки «Автокомбинат».
Гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов. В начале недели синоптики предупреждали новосибирцев о похолодании до -26 градусов.
Еще одно оптическое явление, которое иногда можно заметить в Новосибирске — световые столбы. В марте горожане делились фотографиями световых столбов, которые напоминали северное сияние.