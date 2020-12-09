9 декабря среда
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 73.66
eur 89.20
Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

Все новости

Все новости

Жители Новосибирска заметили в небе утреннее гало

Это оптическое явление, связанное с морозной погодой

625
12Обсудить

Поделиться

Гало сфотографировали в Ленинском районе&nbsp;

Гало сфотографировали в Ленинском районе 

Поделиться

В небе над Новосибирском появилось гало

Утром в среду, 9 декабря, жители Новосибирска заметили в небе над городом гало. Фотографию необычного явления в редакцию НГС прислала читательница.

— Народная примета гласит: если гало появилось во время похолодания, то морозная погода продержится несколько недель, — подписала фото читательница Анна.

Анна сделала фотографию в Ленинском районе, около остановки «Автокомбинат».

Гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов. В начале недели синоптики предупреждали новосибирцев о похолодании до -26 градусов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Еще одно оптическое явление, которое иногда можно заметить в Новосибирске — световые столбы. В марте горожане делились фотографиями световых столбов, которые напоминали северное сияние.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

морозоптика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...