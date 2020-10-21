Новосибирцев ждет продолжительная магнитная буря. Как это отразится на здоровье и самочувствии?

В конце октября на Земле ждут магнитную бурю — она пройдет и на территории Новосибирской области.



Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, буря будет наблюдаться с 21 октября . Пик придется на 22 и 23 октября — далее магнитные волны начнут слабеть. В целом остатки явления продлятся до 30 октября .

Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал корреспонденту НГС, с чем связано усиление магнитных возмущений.