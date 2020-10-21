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Новосибирцев ждет продолжительная магнитная буря. Как это отразится на здоровье и самочувствии?

Астроном рассказал НГС, на какие дни придет пик

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В данный момент астрономы наблюдают на Солнце одиночное небольшое пятно, которое вызвало колебания магнитных волн

В данный момент астрономы наблюдают на Солнце одиночное небольшое пятно, которое вызвало колебания магнитных волн

В ближайшие дни на территории Новосибирской области ждут магнитную бурю

В конце октября на Земле ждут магнитную бурю — она пройдет и на территории Новосибирской области.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, буря будет наблюдаться с 21 октября. Пик придется на 22 и 23 октября — далее магнитные волны начнут слабеть. В целом остатки явления продлятся до 30 октября.

Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал корреспонденту НГС, с чем связано усиление магнитных возмущений.

— Причиной возмущений геомагнитного поля Земли (т. е. магнитной бури) может быть небольшое одиночное пятно, которое в данное время мы наблюдаем на Солнце.

Эксперт объяснил, что солнечные пятна и области солнечной атмосферы, которые находятся над ними — это источники потоков заряженных частиц. Долетая до Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем.

— Это приводит к сложным электромагнитным процессам, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля (отсюда и возникло понятие «буря»), и последующим перепадам атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии людей, имеющих метеочувствительность, — добавил собеседник.

Возможную магнитную бурю оценивают как слабую<br>

Возможную магнитную бурю оценивают как слабую

По словам ученого, геомагнитные возмущения будут выражены не сильно, поэтому на работе электроники это не отразится. А вот метеочувствительным людям следует следить за прогнозами геомагнитных колебаний.

— Пятно уже пересекло центральный солнечный меридиан, а это значит, что поток плазмы уже летит в нашем направлении, и его взаимодействие с магнитным полем Земли начнется уже в ближайшие сутки. Однако, судя по скромному размеру пятна, геомагнитные возмущения не должны быть сильно выражены. На работе электроники это никак не скажется, хотя метеочувствительным людям нужно это учитывать в своей повседневной жизни, — объяснил мужчина.

Но вот на вопрос, с чем связана солнечная активность, ни ученый, ни наука пока не дают ответа.

— В настоящее время Солнце находится в минимуме своей активности — появление этого пятна произошло после долгого спокойствия. Какие процессы лежат в основе солнечной активности? От чего зависит периодичность пятнообразования? На эти и многие вопросы пока наука не может дать ответы. Однако ясно одно: если мы не можем повлиять на появление геомагнитной бури, то по крайней мере мы сможем изменить свою чувствительность к ней, — добавил Олег Кашин.

Ученый напоминает о важности ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, чтобы снизить влияние солнечной активности на организм человека.

Ранее астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета и член ученого совета Новосибирского планетария Сергей Язев рассказывал НГС, что сильные магнитные бури могут оказывать несущественное влияние на организм человека. Их воздействие зависит от индивидуальной чувствительности и состояния здоровья человека.

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НовосибирскСолнцемагнитная бурясолнечная активность
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