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Религия Усекновение главы Иоанна Предтечи — 2024: изучаем приметы дня

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 2024: изучаем приметы дня

Праздник отметят 11 сентября

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1 комментарий

Усекновение главы Иоанна Предтечи — важный церковный праздник

11 сентября православные верующие отмечают большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе дату прозвали Иван Постный из-за необходимости соблюдать строгий пост. Изучаем приметы на этот день.

Считается, что чистое небо 11 сентября — к теплой осени. Если утром ясно и безоблачно, это может быть знаком, что оставшийся сентябрь порадует теплыми днями. Гром тоже предвещает благоприятную погоду в ближайшее время.

Большое количество утренней росы может предупреждать о резких перепадах температуры в ближайшие дни. Также считается, что если 11 сентября птицы много чирикают и собираются в стаи, это может означать, что они готовятся к миграции. Поэтому чем громче и активнее они поют, тем ближе первые заморозки.

Ранее НГС писал о том, что к Новосибирску приближается бабье лето. По прогнощу синоптиков, скоро в городе потеплеет.

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Комментарии
1
ПРО
11 сентября 2024, 07:18
мракобесы
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