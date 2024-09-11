Усекновение главы Иоанна Предтечи — 2024: изучаем приметы дня

Усекновение главы Иоанна Предтечи — важный церковный праздник Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











11 сентября православные верующие отмечают большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе дату прозвали Иван Постный из-за необходимости соблюдать строгий пост. Изучаем приметы на этот день.

Считается, что чистое небо 11 сентября — к теплой осени. Если утром ясно и безоблачно, это может быть знаком, что оставшийся сентябрь порадует теплыми днями. Гром тоже предвещает благоприятную погоду в ближайшее время.

Большое количество утренней росы может предупреждать о резких перепадах температуры в ближайшие дни. Также считается, что если 11 сентября птицы много чирикают и собираются в стаи, это может означать, что они готовятся к миграции. Поэтому чем громче и активнее они поют, тем ближе первые заморозки.