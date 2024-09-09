Потепление и погода без осадков: бабье лето приближается к Новосибирску — прогноз на ближайшие дни

Бабье лето начинает понемногу приходить в Новосибирск, дожди уходят, а температура днем поднимается. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Погода преимущественно без осадков. Бабье лето вступает в свои права понемногу с завтрашнего дня, после 13 сентября придет тепло до +13… +21 градуса, — объяснила Наталья Кичанова.
10 сентября, во вторник, ночью синоптики ожидают температуру +6… +8 градусов, днем потеплеет до +14… +16 градусов. Ветер прогнозируют северный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
В среду, 11 сентября, ночью похолодает до +4… +6 градусов, днем потеплеет до +14… +16 градусов. Ветер ожидают северный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
12 сентября, в четверг, ночью похолодает до +3… +5 градусов, днем потеплеет до +12… +14 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. По словам Натальи Кичановой, с северо-востока идет прохладная воздушная масса, по западу начинается прогрев.
В Новосибирской области, объяснила специалист, также будет преимущественно без осадков, почва начнет подсыхать.
В Новосибирской области ввели режим ЧС в некоторых районах из-за затяжных дождей. По словам главы Минсельхоза, почва не успевает впитывать влагу, поэтому уборочная кампания идет медленно.