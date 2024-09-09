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Бабье лето приближается к Новосибирску

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Осень Потепление и погода без осадков: бабье лето приближается к Новосибирску — прогноз на ближайшие дни

Потепление и погода без осадков: бабье лето приближается к Новосибирску — прогноз на ближайшие дни

Через несколько дней синоптики ожидают потепление до +21 градуса

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2 комментария

Несмотря на потепление ночи в городе ожидаются холодные

Бабье лето начинает понемногу приходить в Новосибирск, дожди уходят, а температура днем поднимается. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Погода преимущественно без осадков. Бабье лето вступает в свои права понемногу с завтрашнего дня, после 13 сентября придет тепло до +13… +21 градуса, — объяснила Наталья Кичанова.

10 сентября, во вторник, ночью синоптики ожидают температуру +6… +8 градусов, днем потеплеет до +14… +16 градусов. Ветер прогнозируют северный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

В среду, 11 сентября, ночью похолодает до +4… +6 градусов, днем потеплеет до +14… +16 градусов. Ветер ожидают северный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

12 сентября, в четверг, ночью похолодает до +3… +5 градусов, днем потеплеет до +12… +14 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. По словам Натальи Кичановой, с северо-востока идет прохладная воздушная масса, по западу начинается прогрев.

В Новосибирской области, объяснила специалист, также будет преимущественно без осадков, почва начнет подсыхать.

В Новосибирской области ввели режим ЧС в некоторых районах из-за затяжных дождей. По словам главы Минсельхоза, почва не успевает впитывать влагу, поэтому уборочная кампания идет медленно.

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Комментарии
2
Grape Reflection 🍇
9 сентября 2024, 17:05
Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это скоро, это скоро бабье лето, бабье лето 😁
Гость
9 сентября 2024, 17:08
Вы погоду то у себя на сайте посмотрите потом про лето пишите.
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