Ореховый спас в 2024 году: дата, традиции и приметы праздника

Согласно поверьям, именно в этот день созревают лесные орехи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ореховый спас — один из самых почитаемых и значимых дней в православном календаре. Ежегодно 29 августа верующие отмечают торжественный день, полный глубокого символизма и народных традиций. Рассказываем подробнее об этом празднике.



Значение

Ореховый спас наступает на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, которое празднуется 28 августа. В день Орехового Спаса верующие вспоминают перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.



Но Ореховый спас — это не только религиозное торжество. День тесно связан с природными циклами и сельскохозяйственными работами. Считается, что именно 29 августа созревают лесные орехи, собирая урожай, люди благодарили природу и готовились к предстоящей зиме.



Традиции и обычаи праздника

Ореховый спас — это богатый на традиции день. Издавна в этот праздник принято собирать и освящать в храме орехи, яблоки, мед и другие плоды. Освященные плоды считались целебными и оберегающими от бед.



Важной традицией было также угощение нуждающихся. Хозяйки пекли ореховые пироги, печенье и другие лакомства, которыми делились с теми, кто испытывал нужду. Таким образом, Ореховый спас воплощает такие ценности, как забота о ближних, взаимопомощь и милосердие.



Приметы и поверья

Ореховый спас богат и на народные приметы. Считается, что если небо в этот день ясное и солнечное, то зима будет морозной. А обилие орехов на деревьях сулит урожайный год и достаток в доме. Также, согласно поверьям, если 29 августа идет дождь, то и осенью часто будут осадки.



Согласно примете, в этот день нужно съесть орех и загадать желание. А если приготовить и съесть пирог с орехами, то в течение следующего года ждет благополучие и успех.

19 августа верующие отметят Преображение Господне и Яблочный спас. НГС рассказывал о традициях и приметах этого дня.