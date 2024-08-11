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Религия Ореховый спас в 2024 году: дата, традиции и приметы праздника

Ореховый спас в 2024 году: дата, традиции и приметы праздника

Праздник отмечают 29 августа

839
1 комментарий
Согласно поверьям, именно в этот день созревают лесные орехи

Ореховый спас — один из самых почитаемых и значимых дней в православном календаре. Ежегодно 29 августа верующие отмечают торжественный день, полный глубокого символизма и народных традиций. Рассказываем подробнее об этом празднике.

Значение

Ореховый спас наступает на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, которое празднуется 28 августа. В день Орехового Спаса верующие вспоминают перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

Но Ореховый спас — это не только религиозное торжество. День тесно связан с природными циклами и сельскохозяйственными работами. Считается, что именно 29 августа созревают лесные орехи, собирая урожай, люди благодарили природу и готовились к предстоящей зиме.

Традиции и обычаи праздника

Ореховый спас — это богатый на традиции день. Издавна в этот праздник принято собирать и освящать в храме орехи, яблоки, мед и другие плоды. Освященные плоды считались целебными и оберегающими от бед.

Важной традицией было также угощение нуждающихся. Хозяйки пекли ореховые пироги, печенье и другие лакомства, которыми делились с теми, кто испытывал нужду. Таким образом, Ореховый спас воплощает такие ценности, как забота о ближних, взаимопомощь и милосердие.

Приметы и поверья

Ореховый спас богат и на народные приметы. Считается, что если небо в этот день ясное и солнечное, то зима будет морозной. А обилие орехов на деревьях сулит урожайный год и достаток в доме. Также, согласно поверьям, если 29 августа идет дождь, то и осенью часто будут осадки.

Согласно примете, в этот день нужно съесть орех и загадать желание. А если приготовить и съесть пирог с орехами, то в течение следующего года ждет благополучие и успех.

19 августа верующие отметят Преображение Господне и Яблочный спас. НГС рассказывал о традициях и приметах этого дня.

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Комментарии
1
Гость
11 августа 2024, 10:39
У ПГМ каждый день праздник.
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