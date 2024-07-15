Из соображений безопасности: в Новосибирске потребовали запретить никабы — против них выступили даже муфтии

Никаб — часть традиционной мусульманской одежды, закрывающей почти всё лицо Источник: Эмиль Фукс / Stable Diffusion











В июле в нескольких российских регионах запретили ношение никаба — традиционной мусульманской части женской одежды, почти полностью закрывающей лицо. Поводом стали теракты на территории Кавказа. Но на самом деле дискуссия вокруг религиозной одежды шире: она началась давно и касается не только никаба. НГС узнал о попытках запретить традиционную одежду и поговорил с юристом, который защищал права мусульманок в хиджабах.



Почему запретили никаб?

Муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никабов 3 июля. Он будет действовать до устранения выявленных угроз и получения нового богословского заключения. Поводом для введения запрета стал теракт в Дагестане 23 июня, в результате которого погиб 21 человек, включая 16 сотрудников правоохранительных органов.

В разъяснительном документе от 9 июля, подписанном группой исламских ученых, приводятся ссылки на шариатские источники, труды учёных и Коран. Авторы документа подчеркивают, что цель его создания — разъяснение статуса никаба в исламе и предоставление информации о мнениях богословов по этому вопросу.

Согласно шариатскому решению, никаб — это предмет одежды, который полностью закрывает лицо женщины, оставляя лишь узкие прорези для глаз. Различие между никабом и хиджабом заключается в степени закрытости лица. В документе сказано, что в современном мире никаб стал предметом обсуждения и споров. В условиях «смуты и искушения» шариат предписывал мусульманским женщинам носить никаб для сохранения скромности и предотвращения фитны (искушения).

Но сегодня ношение никаба вызывает обратный эффект. В некоторых странах и регионах его ассоциируют с религиозным радикализмом и фанатизмом, что может представлять угрозу общественной безопасности. В таких условиях ученые-богословы могут рекомендовать отказаться от ношения никаба. Авторы документа также подчеркивают, что ношение никаба привлекает повышенное внимание и может усугублять напряженность в обществе, вызывая страх и опасения у людей. По мнению большинства ученых-правоведов, ношение никаба не является обязательным шариатским предписанием для женщин.

Женщинам, которые чувствуют на себе пристальные взгляды, порекомендовали прикрывать лицо веером или частью платка. «Сёстры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся», — говорится в шариатском решении.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку запрету, отметив, что никабы могут использоваться для сокрытия личности и проноса запрещенных предметов. Запрет на ношение никабов ввели также в Карачаево-Черкессии.

Что в Новосибирске?

Читатели НГС обратили внимание на надписи с перечеркнутым словом «никаб» в Новосибирске — они появились на прошлой неделе недалеко от площади Маркса сразу после публикации запрета на ношение никаба на Кавказе.

Этот запрет поддержали и местные политики. Депутат от «Справедливой России» из Бердска Фируз Хасанов обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, чтобы тот запретил ношение никабов в регионе. Свою позицию политик объяснил мерами безопасности.

— Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз в стране, считаю данную меру обоснованной и необходимой. Под никабом могут скрываться мужчины, а женщины проносить запрещенные предметы. Надо защитить граждан страны от этой угрозы! — написал депутат в публикации на своей странице в соцсети.

Неизвестные выражают свою радикальную позицию в Новосибирске Источник: читатель НГС











Корреспондент НГС попытался уточнить у депутата, почему запрет на ношение никабов необходим для Новосибирской области, однако политик не ответил на сообщение на момент публикации.



Примечательно, что с такой же позицией выступили и религиозные деятели. Муфтий Новосибирской области Салим Шакирзянов поддержал запрет на этот вид религиозной одежды.

— Мы на пятничных молитвах задеваем этот вопрос и людям объясняем, что ношение никаба — не религиозный запрет, обязанность закрывать лицо — национальный обычай некоторых народов. Каноном ислама, даже если запретят никабы, это не противоречит, — цитирует регионального муфтия ТАСС.

Салим Шакирзянов сообщил агентству, что в Коране лицо не описывается как часть тела, которую запрещено показывать мужчинам. По его словам, запрет на ношение никаба в регионе возможен, если такое решение примет духовное собрание. Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до муфтия, на сообщения он также не ответил.

Инициатива о запрете никабов исходит от духовенства не просто так, считает доктор исторических наук Владислав Кокоулин. По мнению специалиста, изучающего историю мусульманских общин Сибири, ограничение религиозной одежды властями могут не поддержать представители этой веры.

— В ряде стран (например, в Египте) никаб запрещен, но не по религиозным мотивам, а из соображений общественной безопасности. Если запрещать ношение никаба в России на уровне светских властей, то это может быть воспринято как акт, направленный против мусульман. Видимо, поэтому светские власти уклонились от введения данного запрета. Хотя, если сказать честно, то нормам ислама ношение никаба не противоречит, — считает историк.

Владислав Кокоулин также заметил, что для России ношение этого вида религиозной одежды нетипично.

— Что касается истории, то ни в Сибири, ни в России в целом никаб никогда не был частью одежды мусульманок — всё-таки у нас не пустыня, где имеет смысл закрывать лицо. Мусульманки в России его просто не носят и, по-видимому, носить не собираются, сказал историк. — Проблема в другом — в общественной безопасности. Поэтому если и решать данную проблему, то только, наверное, в плане рекомендаций и разъяснений со стороны руководителей мусульманских общин, обращенных к мусульманам.

Руководители местной национально-культурной автономия таджиков Новосибирска и организации «Центр национальной таджикской культуры "СОМОНИЕН"» отказались давать комментарии НГС.

Старый вопрос

Дискуссия вокруг ношения никабов в России началась еще до теракта в Дагестане. В мае глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил о необходимости введения запрета в стране.

— В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены, — объяснил политик в интервью «Парламентской газете».

В апреле свою позицию обозначило МВД — в ведомстве тогда не увидели поводов для введения запрета на ношение никабов.

— В МВД РФ не располагают сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности, — сказано в ответе министерства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева.

Руслан Нагиев не раз защищал в суде женщин, которым запрещали носить религиозную одежду Источник: t.me/advokat_nagiev











В разговоре с корреспондентом НГС казанский адвокат Руслан Нагиев подчеркнул, что ответ МВД считает объективным. Юрист часто защищает в судах мусульманок, которым запрещают носить религиозную одежду. Несмотря на это, адвокат рекомендует отказаться от никабов, так как реакция общественности может оказаться неожиданной. При этом Нагиев подчеркивает, что власти не имеют законных оснований для запрета религиозной одежды — это касается не только никабов, но и других видов одеяний: платков, хиджабов и других.



— Должен сказать, что, согласно федеральному законодательству, закон о религиозных объединениях говорит о том, что государство не вмешивается в воспитание детей родителями. То есть если в семье девочки воспитываются в скромности, в традиционных ценностях, то они носят традиционную одежду, — отмечает адвокат. — Как мы видим, никакой повальной исламизации у нас нет. Я приведу пример Татарстана. Я в Казани родился, вырос и живу в Казани. У нас население в основном составляют татары, около 60 процентов, и около 40 процентов русских. У нас всё в порядке с этим: платок не является признаком экстремизма и терроризма — это всего лишь элемент традиционной женской одежды.

Судебные дела

Руслан Нагиев напомнил, что в последний раз запрет на ношение религиозной одежды настолько широко обсуждали около десяти лет назад. В 2013 году Верховный суд отказался удовлетворить жалобу адвокатов на запрет правительства Ставропольского края носить хиджаб в школах региона. Краевые власти ввели единую школьную форму.

Российские суды рассматривали и менее громкие дела, касающиеся ношения такой одежды.

— Есть примеры, когда мусульманки боролись за право фотографирования на паспорт в платках, прошли все судебные инстанции, получали отказы и не успокаивались. В итоге последняя инстанция согласилась с тем, что это их конституционное право. И на рабочих местах были случаи, когда мы также представляли интересы женщин, которые боролись за право ходить на работу в платке. В 2017 году был в Белозерье (село в Мордовии) случай, когда мы защищали 15 учителей школы. Они были приняты на работу в платках, там вообще всё село такое, они хранят традиции. Пришел новый директор и сделал предписание снять платки. Они отказались, но после череды выговоров всё начало идти к увольнению, поэтому они обратились за юридической помощью. Мы этот суд выиграли, и они до сих пор работают в платках, — вспоминает адвокат.

Дискуссия вокруг религиозной одежды происходит не только в России. В прошлом году Европейский суд постановил, что государственные учреждения в странах ЕС могут запрещать своим сотрудникам ношение религиозных символов во время работы. Вердикт в первую очередь касается хиджабов, однако распространяется и на символику других религий.

Судебное разбирательство началось после жалобы сотрудницы одного из муниципалитетов Бельгии, которой запретили носить мусульманскую одежду на рабочем месте. Женщина утверждала, что такой запрет является дискриминацией. Тем не менее судебные органы не нашли нарушений ее прав.

Ранее НГС писал о том, как мусульманку затравили из-за внешнего вида. Скандал произошел в московском метро — некоторые пассажиры встали на защиту хама.