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«Хочу, чтобы она нормальную одежду носила»: мусульманку затравили из-за внешнего вида

Скандал произошел в московском метро — некоторые пассажиры встали на защиту хама

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

В Москве задержаны двое мужчин, которые накричали в метро на мусульманку, требуя от нее снять никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз). Об этом сообщила адвокат пострадавшей Аза Алиева. Она также записала обращение, в котором просила привлечь пассажиров к ответственности по статье о возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

Что известно о скандале из-за мусульманской одежды, почему пассажиры накричали на девушку и что было после этого — смотрите в коротком видео чуть выше.

— Мужчина, выражая явное неуважение к исламскому обществу, сказал девушке: «Я хочу, чтобы она сняла эту одежду и нормальную одежду носила». Тем самым выразил неуважение к религиозной атрибутике (хиджаб-никаб), который был надет на девушку, назвал его «ненормальной» одеждой, пытался воспрепятствовать его ношению, — говорит адвокат пострадавшей девушки.

В СК по Москве заявили, что уголовное дело не возбуждалось. Пока по факту инцидента с травлей мусульманки в столичном метро сейчас проводится доследственная проверка. Правозащитница заявила, что накануне обратилась в главк Следственного комитета с заявлением.

После произошедшего адвокату Азе Алиевой начали поступать угрозы. Одни писали, что найдут, где она живет. Другие оскорбляли из-за внешности и национальности.

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