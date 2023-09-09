«Хочу, чтобы она нормальную одежду носила»: мусульманку затравили из-за внешнего вида

В СК по Москве заявили, что уголовное дело не возбуждалось. Пока по факту инцидента с травлей мусульманки в столичном метро сейчас проводится доследственная проверка. Правозащитница заявила, что накануне обратилась в главк Следственного комитета с заявлением.

После произошедшего адвокату Азе Алиевой начали поступать угрозы. Одни писали, что найдут, где она живет. Другие оскорбляли из-за внешности и национальности.