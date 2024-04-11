Когда Антипасха в 2024 году: что это за праздник и почему «анти»

Никакого противопоставления в Антипасхе нет, а вот свои обычаи и традиции — есть Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каких только праздников не встретишь в череде весенних православных торжеств. Но Антипасха привлекает внимание своей приставкой «анти», в происхождении которой хочется как следует разобраться. Обычно мы воспринимаем ее как обозначение противодействия или противопоставления: антидот, антипод, антифриз и так далее. Но почему Антипасха? Здесь, как оказалось, у этой приставки совсем другое значение.

Почему Антипасха

В названии Антипасхи ничего противопоставляющегося православному празднику нет. Тем более не стоит искать в нём происки Антихриста. При переводе приставки «анти» в этом случае нужно иметь в виду, что она указывает на расположение напротив. То есть Антипасха — это день напротив Пасхи. А если совсем буквально, то через неделю после нее.

Когда Антипасха в 2024 году

Раз уж мы выяснили, что Антипасха происходит через неделю после Пасхи, то и вычислять дату ее проведения будем от главного православного праздника. Поможет нам в этом элементарная математика. Зная, когда Пасха в 2024 году (а это будет 5 мая), достаточно прибавить к ней 7 (дней), и получим дату Антипасхи — 12 мая. В этот день воспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апостолам и уверение апостола Фомы.

Фома — тот самый апостол, который, услышав от своих «коллег», что Христос воскрес, заявил, что не поверит в эти слова, пока не увидит всё своими глазами и не убедится в том, что это именно Христос, а не просто подозрительно похожий на него человек. И как раз через неделю после своего воскрешения Христос еще раз явился ученикам для того, чтобы у Фомы пропали всякие сомнения. Поэтому, кстати, Антипасха называется еще Фоминым воскресеньем.

Есть у нее и другое название — Красная горка.

Почему Антипасха называется Красной горкой

— Наименование праздника Красной горкой очень сложно для объяснения. И надо помнить, что слово «красный» в русском языке значит «красивый», — говорит священник Павел Ильинский. — Может быть, смысл этого красного дня, красивого дня, когда люди празднуют, устраивают народные гуляния, связан с тем, что был пост, никаких гуляний, ни развлечений, никаких свадеб не игралось. А потом была Светлая седмица, которая тоже должна быть наполнена духовным содержанием, а не просто плотским весельем. Ну а тут уж можно расслабиться и предаться простым земным человеческим радостям.

Что же до «горки», то так раньше называли места сельских гуляний, которые первыми просыхают весной.

Что нельзя делать на Антипасху

На Антипасху распространяются традиционные пасхальные запреты. Не стоит заниматься тяжелым трудом, домашним бытом, копаться в саду и огороде. Ничего страшного не случится, если вы отложите всё это до лучших времен.



Нельзя также ругаться и ссориться, печалиться и грустить. Лучше всем дружно радоваться празднику.

На кладбище на Антипасху тоже лучше не торопиться (и мы сейчас говорим о поминках, потому что торопиться на кладбище в целом не лучшая идея). Для поминовения усопших есть Радоница, так что вы всё еще успеете. Раньше мы, кстати, разбирались, как правильно поминать усопших на Радоницу и какие еще традиции есть у этого праздника.

Что можно делать на Антипасху

На Антипасху принято ходить в гости к родным и близким и проявлять заботу о них, устраивать пышные гуляния и смотрины невест.

