«Где вы видели церковный купол с крестом, стоящий на земле?»: показываем фотографии из зауральского села

Икона приплыла по реке

В Утятском открыт Богоявленский храм, построенный к 1844 году (тогда были освящены Никольский и Богоявленский приделы). Новая каменная церковь стала, по сути, благодарностью за чудеса и исцеления, связанные с иконой Николая Чудотворца, явленной в 1749 году при интересных обстоятельствах.



По преданию, во время весеннего половодья женщина по имени Секлетея (в переводе с греческого «жена сенатора») пошла на речку Серебрянку, протекающую через Утятское.



— Почти у самого берега увидела на воде широкую, как дверь, темную доску. Она потянулась за ней, но та отплыла. Секлетея вышла из воды и оглянулась, почувствовала на себе взгляд, присмотрелась и увидела, что из-под речного песка и водорослей на нее смотрели… глаза! — описывается случай в акафисте святителю Николаю и другой церковной литературе.