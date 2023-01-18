Ошибаются даже верующие: 8 вещей, которые мы зря делаем в Крещение

Погружаться в купель на Крещение вовсе не обязательно — это чисто факультативная процедура. И если вы ее не выполните, это не значит, что на вас не снизойдет Божья благодать. Самое главное в празднике Крещения — это участие в богослужении.

— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — говорит иерей Александр Сатомский. — Ничего, кроме таинства исповеди, не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.



Если у вас есть маленькие дети, их тем более не стоит нести к открытой воде. На Крещение их причащают в храме так же, как и крестят. Кстати, богослужение еще и отличный вариант для людей с водобоязнью.