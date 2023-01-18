Ошибаются даже верующие: 8 вещей, которые мы зря делаем в Крещение

1
Идем в купель вместо храма
Погружаться в купель на Крещение вовсе не обязательно — это чисто факультативная процедура. И если вы ее не выполните, это не значит, что на вас не снизойдет Божья благодать. Самое главное в празднике Крещения — это участие в богослужении.
— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — говорит иерей Александр Сатомский. — Ничего, кроме таинства исповеди, не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.
Если у вас есть маленькие дети, их тем более не стоит нести к открытой воде. На Крещение их причащают в храме так же, как и крестят. Кстати, богослужение еще и отличный вариант для людей с водобоязнью.
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2
Окунаемся в купель без подготовки
Купание в ледяной воде — это ожидаемый стресс для организма. Врач-пульмонолог Наталья Трифанова объяснила, что у человека происходит мощный спазм всех периферических (кожных и подкожных) сосудов, когда он окунается в купель, — это своеобразная защитная реакция организма от переохлаждения.
— За счет этого повышается артериальное давление, усиливается работа сердца, учащается пульс, — рассказала Наталья Трифанова. — Это может не очень хорошо сказаться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, или на тех, кто перенес инфаркт, инсульт. Есть риск обострения хронических воспалительных заболеваний, например тонзиллита, отита, синусита, заболеваний мочеполовой системы. Нельзя купаться в период ОРВИ, даже если небольшой насморк или горло болит — это всё может обостриться.
Наталья Трифанова — врач-пульмонолог, аллерголог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
— Риски есть для каждого, кто раз в год окунается в ледяную воду. Первое — внезапно возникшее обострение всех хронических заболеваний. Даже для крепкого, физически здорового человека это всегда стресс для организма, — подтвердил врач — анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин. — Реакция организма может быть самой разной: от банального испуга до рефлекторного бронхоспазма, остановки дыхания или сердечной деятельности, нарушения сердечного ритма. Может спровоцировать эпилепсию — вариантов много.
По словам Натальи Трифановой, к походу в купель нужно подготовиться за несколько недель, а то и месяцев: постепенно закаляться, начиная с обливания ног прохладной водой. Затем можно обливать руки, всё тело и постепенно понижать температуру воды. Но большинство людей этого не делают, поэтому в таких случаях нужно:
- учитывать возможные противопоказания;
- посоветоваться с врачом при наличии хронических заболеваний;
- не окунаться в купель больным.
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3
Проводим на холоде больше положенного времени
Если вы уже решились окунуться в купель, то наверняка знаете, что это нужно делать в специально оборудованных местах, где дежурят сотрудники МЧС, бригада скорой помощи и есть помещение для обогрева, где можно спокойно раздеться и одеться. Но мало кто знает, что много времени на морозе проводить не стоит — окунуться нужно максимально быстро.
— Находиться на льду нужно не больше минуты, в самой воде — вообще несколько секунд. Нужна удобная легкая одежда без массы застежек, не облегающая. После выхода из воды — обувь (тапочки, ботинки, валенки), в которую можно легко запрыгнуть. Затем укрыться пледом, полотенцем или халатом — и в помещение, для того, чтобы спокойно одеться, — пояснила Наталья Трифанова.
Недопустимо также пить алкоголь — как до, так и после похода в купель. Это не только серьезно нагрузит сердце, но и увеличит риск переохлаждения из-за расширения сосудов.
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4
Окунаемся в ночь на Крещение
Богослужения возле купелей начинаются в ночь с 18 на 19 января, но это не значит, что с каждым часом после этого святость воды в проруби будет уменьшаться. В целом нет разницы, когда приходить к купели, — нужно ориентироваться на свои желания и возможности. Но если вы устали, то нет смысла соваться к ледяной воде поздней ночью.
— Если вы собираетесь погружаться в купель, надо отдавать себе отчет в том, что вы делаете. На тот момент нужно быть выспавшимся, — рассказывает Матвей Демин. — Также проследите, чтобы вы обязательно были здоровым и без ОРВИ. Это минимизирует риски и стрессы.
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5
Купаемся после болезни
Если вы недавно переболели гриппом или другими вирусными заболеваниями, не стоит сразу же лезть в холодную воду. По словам врача-пульмонолога Натальи Трифановой, после болезни должно пройти как минимум две недели — если это не так, то на Крещение лучше ограничиться походом в храм. При перенесенном коронавирусе ограничения еще строже — вирус сам по себе оказывает мощное повреждающее действие на сосуды. Поэтому если вы переболели ковидом (особенно если болезнь протекала тяжело), лучше воздержаться от подобных мероприятий в течение 3–6 месяцев.
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6
Постимся в Крещение
Пост следует держать только в Крещенский сочельник, который предшествует Крещению, а вот в сам праздник этим заниматься не обязательно. Согласно православным традициям, за день до Крещения нельзя есть какую-либо еду вплоть до восхода первой вечерней звезды. В праздник лучше ограничиться чем-то постным — варениками, блинами и овощами, а вот мясные блюда готовить не стоит. О тотальном голодании в Крещение никто не говорит, тем более на голодный желудок погружаться в купель вообще противопоказано.
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7
Читаем молитвы перед заходом в купель
Считается, что молитва перед купанием на Крещение помогает освободиться от тяжелых грехов. Но оказалось, что окунуться в купели можно и без молитв. Ведь в этот момент действуют не столько слова и вода, сколько состояние души.
— Может быть, кто-то будет просто креститься, призывая имя Святой Троицы (во имя Отца, Сына и Святого Духа), — поясняет иерей Александр Сатомский. — В то же время логично и естественно совершить ту молитву, которая близка человеку. Кто-то читает «Отче наш», наиболее известную и употребительную. Читают «На начало доброго дела», «Царю Небесный».
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8
Набираем святую воду большими флягами
В очереди за святой водой можно встретить людей с внушительными флягами. Таким заниматься не обязательно: во-первых, нужно послушать совесть (очередь и так большая, не стоит задерживать остальных), во-вторых, хватит лишь одной бутылки, воду из которой потом можно будет разбавить дома в большой емкости и раздать близким. От этого она не потеряет своих качеств.
Тем более пить крещенскую воду, согласно православной традиции, нужно в течение всего дня 18 и 19 января, а в остальные дни — принимать утром натощак. Это хорошее правило даже с точки зрения диетологии.
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