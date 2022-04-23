Святой воды хватило всем: тысячи новосибирцев принесли в церкви куличи и вино. Фоторепортаж НГС

Пасха — это день, когда Христос, распятый на Голгофе за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Это событие — основа христианской веры. Христос не имел никаких личных грехов, поэтому после смерти его душа спустилась в ад, и ад не смог Его удержать. Христос разрушил врата ада и полетел к Богу Отцу в рай. Так он открыл дорогу на небеса для всех праведников, чьи души томились в аду или в его преддверии, гласят православные писания.