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Тема дняТравников и Локоть на субботниках: фоторепортаж
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Святой воды хватило всем: тысячи новосибирцев принесли в церкви куличи и вино. Фоторепортаж НГС

К Вознесенскому собору 23 апреля пришла настоящая толпа желающих освятить еду

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Сегодня все дороги православных христиан так или иначе ведут в храм

Сегодня все дороги православных христиан так или иначе ведут в храм

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Весь день 23 апреля православные новосибирцы приносят яйца, куличи и вино, чтобы освятить к Пасхе — фотокорреспондент НГС побывал на территории Вознесенского собора.

Люди приносят в церковь традиционные продукты Пасхи: творожные пасхи, яйца, куличи

Люди приносят в церковь традиционные продукты Пасхи: творожные пасхи, яйца, куличи

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Сегодня с 15:00 новосибирцы приносили в православные храмы еду, чтобы священники могли освятить яйца, куличи и вино для празднования Пасхи. По оценкам корреспондента НГС, только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан.

Православные служения и подобные мероприятия наконец-то проходят без масок

Православные служения и подобные мероприятия наконец-то проходят без масок

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Пасха — это день, когда Христос, распятый на Голгофе за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Это событие — основа христианской веры. Христос не имел никаких личных грехов, поэтому после смерти его душа спустилась в ад, и ад не смог Его удержать. Христос разрушил врата ада и полетел к Богу Отцу в рай. Так он открыл дорогу на небеса для всех праведников, чьи души томились в аду или в его преддверии, гласят православные писания.

Верующие готовятся к Пасхе очень основательно в течение Великого поста. Последний делится на седмицы

Верующие готовятся к Пасхе очень основательно в течение Великого поста. Последний делится на седмицы

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Название праздника Пасха пошло от еврейского слова «пейсах», переводится как «смерть прошла мимо».

В субботу в 23:30 начинается служба, которая называется полуночница, а в 00:00 начинается пасхальное ночное богослужение. Наш корреспондент побывает на ней, фоторепортаж появится завтра

В субботу в 23:30 начинается служба, которая называется полуночница, а в 00:00 начинается пасхальное ночное богослужение. Наш корреспондент побывает на ней, фоторепортаж появится завтра

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Существуют разные приметы на Пасху: на здоровье, на беременность, на удачу, богатство и, конечно же, на погоду. Если в пасхальное воскресенье на улице мороз, лето будет теплое и долгое, а если идет дождь, сыро будет до конца весны. Если девушка незамужняя во время застолья нашла на столе насекомое, скоро получит предложение выйти замуж. Счастливый брак предвещает пение кукушки. Если в Пасху выбросить мусор, благополучия не ждите, ведь вы сами вынесли его из дома.

Люди освящали продукты и возвращались к своим субботним делам

Люди освящали продукты и возвращались к своим субботним делам

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В честь Пасхи было принято устраивать застолья — разговляться после Великого поста. К этому застолью и освящают традиционные блюда.

Встречать праздник необходимо с миром в сердце, забыть все прошлые обиды, лучше всего перед ним пройти причастие

Встречать праздник необходимо с миром в сердце, забыть все прошлые обиды, лучше всего перед ним пройти причастие

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23 апреля митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Праздник продолжится в храмах вечером и ночью 23 апреля

Праздник продолжится в храмах вечером и ночью 23 апреля

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Ранее мы рассказывали о пяти интересных способах покрасить яйца к Пасхе.

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В саму пасхальную ночь запустят дополнительные маршруты и перекроют улицы — мы подготовили карту. В Новосибирске будут действовать дополнительные маршруты троллейбусов

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