Святой воды хватило всем: тысячи новосибирцев принесли в церкви куличи и вино. Фоторепортаж НГС
К Вознесенскому собору 23 апреля пришла настоящая толпа желающих освятить еду
Весь день 23 апреля православные новосибирцы приносят яйца, куличи и вино, чтобы освятить к Пасхе — фотокорреспондент НГС побывал на территории Вознесенского собора.
Сегодня с 15:00 новосибирцы приносили в православные храмы еду, чтобы священники могли освятить яйца, куличи и вино для празднования Пасхи. По оценкам корреспондента НГС, только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан.
Пасха — это день, когда Христос, распятый на Голгофе за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Это событие — основа христианской веры. Христос не имел никаких личных грехов, поэтому после смерти его душа спустилась в ад, и ад не смог Его удержать. Христос разрушил врата ада и полетел к Богу Отцу в рай. Так он открыл дорогу на небеса для всех праведников, чьи души томились в аду или в его преддверии, гласят православные писания.
Название праздника Пасха пошло от еврейского слова «пейсах», переводится как «смерть прошла мимо».
Существуют разные приметы на Пасху: на здоровье, на беременность, на удачу, богатство и, конечно же, на погоду. Если в пасхальное воскресенье на улице мороз, лето будет теплое и долгое, а если идет дождь, сыро будет до конца весны. Если девушка незамужняя во время застолья нашла на столе насекомое, скоро получит предложение выйти замуж. Счастливый брак предвещает пение кукушки. Если в Пасху выбросить мусор, благополучия не ждите, ведь вы сами вынесли его из дома.
В честь Пасхи было принято устраивать застолья — разговляться после Великого поста. К этому застолью и освящают традиционные блюда.
23 апреля митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Ранее мы рассказывали о пяти интересных способах покрасить яйца к Пасхе.
В саму пасхальную ночь запустят дополнительные маршруты и перекроют улицы — мы подготовили карту. В Новосибирске будут действовать дополнительные маршруты троллейбусов